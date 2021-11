» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Buscan mejorar el acceso de la población a los medicamentos de alto precio









El Ministerio de Salud avanza en la articulación con la industria farmacéutica En el marco de la política nacional de medicamentos, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recibió ayer al presidente de Novartis para Latinoamérica y Canadá, Robert Karsunky, junto a otros directivos de la compañía con el fin de avanzar en acuerdos para mejorar el acceso de la población a medicamentos de alto precio, en particular los que conciernen a las terapias génicas, como la atrofia muscular espinal. "No es solo el Estado y la industria, sino también los pacientes, sus familias y la sociedad civil, se trata de colaborar en conjunto con las sociedades de pacientes y las sociedades científicas para trabajar en el acceso a los tratamientos", expresó Vizzotti durante el encuentro. "Creemos que no solo es necesario trabajar en la innovación científica y los tratamientos, sino en optimizar la forma en que todo esto le llega al paciente", manifestó en concordancia la presidenta de Novartis Argentina, Agustina Ruiz Villamil. En la misma línea, la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona, afirmó: "No es posible mejorar el acceso a los tratamientos solo desde la industria no solo desde la salud pública, es fundamental complementar las miradas para conseguir mejorar resultados". Así, las autoridades coincidieron en avanzar en la identificación de las barreras de acceso a diagnósticos, tratamientos y adherencia para enfermedades crónicas no transmisibles, y en ese sentido evaluaron estrategias de colaboración que impacten positivamente en la salud de las y los argentinos. Durante la reunión, los representantes de la firma compartieron además experiencias que se llevaron a cabo en un marco de colaboración público-privada en otros países. Del encuentro participaron también la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat, y la directora de Medicamentos Especiales y de Alto Precio de la cartera sanitaria nacional, Natalia Messina. Por parte de la firma estuvieron presentes el director de Acceso Regional, Sean Nagel; el director de Comercial y Acceso Argentina, Daniel Ruibal; el director médico de la región, Ricardo Rocha, y la gerenta general de Novartis Argentina, Sweta Ghelani.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/

