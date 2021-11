» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

BÁEZ, SEMIFINALISTA El argentino Sebastián Báez (20 años) venció ayer en sets corridos al francés Hugo Gastón y se clasificó a las semifinales del Next Gen ATP Finals (Masters Sub 21) que se desarrolla en Milan. En su debut ya había derrotado al italiano Lorenzo Musetti, mientras que en su segunda presentación había caído ante el estadounidense Sebastian Korda, por lo que terminó en el segundo puesto del Grupo B. Por un lugar en la final del certamen, Báez se medirá frente a la gran revelación de la temporada, el español Carlos Alcaraz (18 años; 32º del ranking mundial), quien fue el ganador del Grupo A tras superar al estadounidense Brandon Nashakima, al danés Holger Rune y al argentino Juan Manuel Cerúndolo (fue el único que pudo robarle un set, pero se despidió del certamen sin victorias). En la otra semifinal habrá duelo de compatriotas entre Korda y Nakashima.



PUMAS CONFIRMADOS El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó la alineación que presentará para enfrentar mañana a Italia en el segundo amistoso que disputarán Los Pumas en la actual ventana de noviembre. El XV inicial tendrá dos cambios: ingresan Juan Martín González y Santiago Cordero. Así, la formación titular será: Thomas Gallo, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Marcos Kremer, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Juan Martín González, Facundo Isa; Tomás Cubelli, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Santiago Cordero; y Emiliano Boffelli. El encuentro se jugará este sábado desde las 10.00 (hora argentina) en el Estadio Comunale Di Monigo en la ciudad de Treviso. ESCASA PARTICIPACIÓN Los tres argentinos que se encuentran en la NBA no logran encontrar minutos y oportunidades reales de juego. El miércoles, el base cordobés Facundo Campazzo apenas disputó 7 minutos (dio una asistencia) en la victoria de Denver Nuggets, que superó 101-98 a Indiana Pacers. Por su parte, el alero santiagueño Gabriel Deck estuvo solo 2 minutos y medio en cancha, tiempo en el que pudo recolectar un rebote, durante el triunfo de Oklahoma City Thunder, 108-100 sobre New Orleans Pelicans. Por su parte, el cordobés Leandro Bolmaro no salió de la banca en la derrota de Minnesota Timberwolves, 123-110 ante Golden State Warriors, aunque su caso es distinto, dado que suele ser asignado a la Liga de Desarrollo, donde sí recibe largos minutos y mucho protagonismo. LIGA NACIONAL Anoche, en una nueva jornada de la Liga Nacional, Quimsa de Santiago del Estero superó 100-79 a Oberá Tennis Club y logró su tercera victoria consecutiva en el arranque del torneo. Otro que está invicto es San Martín de Corrientes, que ayer venció 85-76 a Comunicaciones de Mercedes. Además, este jueves también jugaron: Hispano Americano 92-89 Platense, San Lorenzo 71-62 Argentino de Junín y La Unión de Formosa 98-97 Obras Sanitarias. Mientras que esta noche lo harán: Atenas de Córdoba vs Ferro Carril Oeste y Riachuelo de La Rioja vs Peñarol de Mar del Plata.

