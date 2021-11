P U B L I C





Después de estar en el banco ante Aldosivi, el campanense selló su vínculo hasta 2025. Y posteriormente abrió la goleada de la Reserva ante San Lorenzo. En el fútbol argentino, todo pasa muy rápido. Y en el "Mundo Boca" todavía más, aunque detrás de esa velocidad se acumulen años y años de esfuerzos, sacrificios y entrenamientos. Puede dar fe de ello el campanense Pedro Velurtas (20 años), quien el miércoles firmó su primer contrato profesional con la institución Xeneize hasta diciembre de 2025. Fue apenas dos días después de ser convocado por primera vez a un partido de Primera División (estuvo en el banco ante Aldosivi). Y fue un día antes de que convirtiera su tercer gol en Reserva (ayer marcó el primer tanto de la goleada 4-1sobre San Lorenzo). Sí: mucho en muy poco tiempo. "Estoy muy contento de haber firmado mi primer contrato profesional con el club al cual amo y del que soy hincha desde que nací", contó Pedro a través de sus redes sociales, antes de realizar un profundo agradecimiento a todos los que lo apoyaron en este camino. "De todo corazón, a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, que siempre estuvieron tanto en los buenos como en los malos momentos. A toda mi familia que desde el lugar que estaban siempre me apoyaron para no aflojar. A mis amigos y a toda persona que con un mensaje o una visita siempre me dieron fuerza para seguir adelante. Y a Boca Juniors por formarme como jugador y persona", escribió. Después de destacarse como mediocampista en las divisiones juveniles del Xeneize y llegar a Reserva en esa posición, el campanense se ha reconfigurado en el último tiempo: cuando Hugo Ibarra asumió la conducción técnica lo empezó a utilizar como lateral derecho. Y lejos de sufrir, Velurtas se ha adaptado muy bien a esa posición. Ahora, es el cuarto lateral derecho profesional que tiene Boca Juniors entre sus profesionales por detrás del peruano Luis Advíncula (actualmente convocado a su Selección), Marcelo Weigandt (lesionado) y el también juvenil Eros Mancuso (22 años), quien fue titular ante Aldosivi el pasado lunes.



BOCA HIZO OFICIAL LA NOVEDAD A TRAVÉS DE SUS REDES SOCIALES CON UNA FOTO DE VELURTAS JUNTO A RAÚL CASCINI.





AYER, VELURTAS MARCÓ EL PRIMER TANTO DE LA GOLEADA DE BOCA SOBRE SAN LORENZO EN RESERVA. CUARTO QUE LLEGA COMO JUVENIL Pedro Velurtas se convirtió ayer en el cuarto campanense que firma contrato profesional con Boca Juniors después de formarse en sus divisiones juveniles. Los anteriores fueron Enzo "Piki" Ferrero, Ariel Rosada y Nicolás Blandi. En la "era moderna del fútbol argentino", en el Xeneize también jugaron los campanenses Alfredo Letanú, José Horacio Basualdo y Nazareno Solís (todavía con contrato vigente, aunque no es tenido en cuenta), pero en estos casos llegaron a La Boca ya como profesionales. Largos años atrás, otros jugadores de nuestra ciudad que supieron se parte del primer equipo Xeneize fueron Mario Busso, Marcelino De Cesari y Joaquín Mange. Mientras otros como José Antonio Lazcano y Esteban González (ambos con pasos por inferiores) jugaron amistosos en Primera, pero no debutaron oficialmente.