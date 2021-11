» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

12 de Noviembre de 2021









ARGENTINA VS URUGUAY Esta noche se cierra la 13ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022 con el partido que Argentina disputará frente a Uruguay en Montevideo desde las 20.00 horas. A pesar de las dudas iniciales, todo indica que Lionel Scaloni contará con Lionel Messi como titular, por lo que presentará la siguiente formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.



BRASIL, CLASIFICADO Ayer, Brasil derrotó 1-0 a Colombia como local y aseguró su clasificación al Mundial después de 11 victorias y un empate en doce presentaciones (tiene pendiente su partido con Argentina). En lo demás encuentros de la fecha, Chile venció 1-0 como visitante a Paraguay, que tuvo el debut de Guillermo Barros Schelotto como DT; Ecuador le ganó 1-0 a Venezuela como local; y Perú superó 3-0 a Bolivia. De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Brasil, 34 puntos; 2) Argentina, 25 puntos; 3) Ecuador, 20 puntos; 4) Chile, Colombia y Uruguay, 16 puntos; 7) Perú, 14 puntos; 8) Paraguay y Bolivia, 12 puntos; 10) Venezuela, 7 puntos. ELIMINATORIAS EUROPEAS Ayer comenzó la anteúltima fecha. En el Grupo A, Portugal empató 0-0 con Irlanda y definirá mano a mano con Serbia la clasificación en la última fecha: juegan entre sí y están igualados en 17 puntos. En el Grupo B todo fue ganancia para España, que derrotó 1-0 a Grecia y aprovechó la derrota 2-0 de Suecia ante Georgia para llegar a la última jornada como líder, con un punto de ventaja sobre los nórdicos (la Roja será local ante Suecia). En el Grupo H, Rusia goleó 6-0 a Chipre y mantuvo su ventaja de dos puntos sobre Croacia (7-1 a Malta) de cara al duelo que sostendrán en la última fecha. Y en el Grupo J, Alemania ratificó su condición de clasificado con un aplastante 9-0 sobre Liechstenstein, mientras Macedonia (15 puntos) y Rumania (14) pelean por acceder al repechaje. Hoy habrá un partido clave en el Grupo C: Italia será local ante Suiza en duelo de líderes (están nivelados en 14 puntos). En el Grupo F, con Dinamarca ya clasificado, Escocia puede sellar su pase al repechaje si vence a Moldavia. Mientras en el Grupo I, Inglaterra recibirá a Albania con la chance de sacar boleto a Qatar. PRIMERA NACIONAL La 34ª y última fecha comenzó ayer. Por la Zona A, Temperley le ganó 3-1 como visitante a Estudiantes (RC). En tanto, hoy jugarán Nueva Chicago vs Estudiantes (BA) y Chacarita vs Mitre (SdE). Mientras que por la Zona B lo harán Guillermo Brown (PM) vs All Boys. EL PRIMERO, DE COLE En el inicio de la Final de la Primera B Metropolitana, Colegiales venció 1-0 como local a Flandria y quedó con ventaja para la revancha, que se jugará el sábado 20 en Jáuregui. HOY SE DEFINE Este viernes se completa la 19ª y última fecha del Torneo Clausura de la Primera C y todas las miradas apuntarán a la definición entre Berazategui e Ituzaingó, que llegan igualados en la cima. El Naranja será local frente a Real Pilar, mientras el León también jugará en su casa, pero ante Dock Sud, justamente el equipo que ya tiene su lugar asegurado en la Final por el primer ascenso.

P U B L I C I D A D