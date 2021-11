Dijo habérsele curado el brazo luego de asistir a la misa por los enfermos

P U B L I C





Se trata de Norma Giménez, vecina de la zona del Arco. Lo mencionó durante la ceremonia celebrada este martes en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. "Yo tenía el brazo izquierdo inmovilizado por el dolor desde mayo pasado, lloraba si trataba de moverlo, y ningún doctor me supo decir qué tenía… vine a la misa del mes pasado y cuando pasó el padre con el Santísimo a mi lado, le entregué mi dolor a Jesús. Al otro día me levanté y no tenía más nada", señaló Norma Giménez, vecina de la zona del Arco quien este martes dio su testimonio al finalizar la Misa por los Enfermos presidida por el padre Rufino Giménez Fines en el templo de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. La ceremonia duró más de dos horas y congregó a más de 300 fieles, algo poco frecuente para un martes por la tarde. En la oportunidad una mujer necesitó asistencia, tras desvanecerse ante la presencia del Santísimo a su lado. "El fenómeno que experimentó la señora se denomina Descanso en el Espíritu Santo. Se trata de una caída tranquila, progresiva, hacia atrás, y como es frecuente que suceda en este tipo de reuniones, siempre el sacerdote es acompañado por asistentes para que la persona no se lastime… es una gracia especial de Dios para con la persona", explicó el padre Rufino Giménez Fines. La próxima Misa por los Enfermos se oficiará el próximo miércoles 17 de noviembre a las 18 en la capilla San Antonio de Padua del barrio Las Acacias; mientras que el martes 14 de diciembre, también a las 18, tendrá lugar otra en la iglesia de avenida Balbín y Pueyrredón.

