José Abel Perdomo

En esta campaña electoral vemos con cierto asombro como distintos sectores partidarios insisten en plantear la necesidad de que la unidad de todos los argentinos es imprescindible para poder solucionar los graves problemas que nos aquejan. Con esta idea que algunos nostálgicos llaman "pacto social" se pretende que aunque sea temporalmente la sociedad deje de lado los permanentes conflictos y que trabajen juntos codo a codo para que nuestro país se convierta en una suerte de paraíso terrenal. Esta idea supone ponerse de acuerdo en cómo se distribuye la riqueza generada por todos de forma tal que desaparezca el conflicto social y estemos todos felices y contentos con la suerte que nos toca. Sin embargo hemos podido comprobar con lo sucedido con los aumentos escandalosos de los precios que los grandes empresarios no sólo no están dispuestos a resignar absolutamente nada de lo que hoy se llevan sino que pretenden aumentarlo. Asimismo los poderosos y su enorme aparato comunicacional pretenden que los humildes acepten su condición y en lugar de pobreza sumisa les gusta hablar de "pobreza digna" como si hubiera algo de dignidad en la pobreza. Precisamente las sociedades han adoptado la democracia como forma de resolver de una manera pacífica los conflictos sociales donde el rumbo a seguir por todos lo determina la mayoría de los ciudadanos mediante el voto y no es impuesto por quienes detentan el poder permanente. Otra de las formas de negar el conflicto social y por lo tanto la política es decir que hay que hacer lo que se debe hacer y por lo tanto no hay alternativa posible. En verdad lo que la humanidad discute desde siempre es cuál de las alternativas existentes es la que mejor nos sirva para construir una sociedad más solidaria e igualitaria. La realidad es que el conflicto social existe aunque hay quienes pretenden barrerlo debajo de la alfombra. Por otro lado si se trata de ponerse todos de acuerdo, ¿Para qué se realizan las elecciones? Llama poderosamente la atención que los políticos no hablen o discutan de política que no es otra cosa que ese rumbo a seguir y sólo repiten slogans publicitarios con vaguedades que en realidad no dicen nada o se cruzan acusaciones. Vemos además que cada día más las decisiones políticas se dirimen en el Poder Judicial por lo que deberíamos preocuparnos por la actual Corte Suprema que a partir de la renuncia de Elena Highton de Nolasco ha quedado integrada solamente por cuatro miembros y desde la elección de las nuevas autoridades quedó conformado un bloque de tres integrado por Horacio Rosatti (Presidente), Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente) y Juan Carlos Maqueda por un lado y en soledad Ricardo Lorenzetti por otro. Recordemos que tanto Rosatti como Rosenkrantz aceptaron ingresar mediante un decreto de Macri algo vergonzoso e inconstitucional ideado por el hoy prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. Antes de ingresar a la Corte Rosenkrantz era socio fundador del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados siendo algunos de sus clientes el Grupo Clarín, el diario La Nación, la cervecería Quilmes y la cadena de comidas rápidas Mc Donald´s. Pese a estos antecedentes que colisionan con su proclamada independencia ha decidido no excusarse más en los expedientes que involucran a clientes de su antiguo estudio jurídico Tengamos en cuenta que entre las causas pendientes de resolución en la Corte que involucran a empresas que fueron clientes suyos se encuentran los cuestionamientos a la fusión entre Telecom y Cablevisión y el decreto 690/2020 del gobierno nacional, que declara al sector de las telecomunicaciones como un servicio público y regula el precio de sus tarifas.