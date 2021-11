Efemérides del día de la fecha, 13 de Noviembre

DÍA DEL PENSAMIENTO NACIONAL Instituido mediante la Ley Nº 25.844 en el año 2004, en este día se conmemora el nacimiento del escritor y ensayista Arturo Martín Jauretche. Nacido en el año 1901 en Lincoln (Buenos Aires), Jauretche se relacionó con el radicalismo personalista desde su juventud. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen en el año 1930, el pensador participó del levantamiento de Paso de los Libres (Corrientes) en el año 1933; a causa de esto, fue encarcelado por 4 meses y escribió el poema "El Paso de los Libres" que publicó al año siguiente. En el año 1935 fundó junto a Raúl Scalabrini Ortiz, Homero Manzi, Luis Dellepiane y Gabriel del Mazo la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) que estuvo activa hasta el año 1945. Debido a la persecución política, en el año 1957 se exilió en Uruguay. Más adelante, en el año 1973, fue director de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) e integró el Directorio del Fondo Nacional de las Artes. Entre sus obras más importantes se encuentran "El Plan Prebisch: retorno al coloniaje" (1956), "Los profetas del odio y la yapa" (1957), "Política nacional y revisionismo histórico" (1959), "Forja y la Década Infame" (1962) y el "Manual de zonceras argentinas" (1968). Falleció el 25 de mayo del año 1974 en Buenos Aires.



FALLECE GUIDO FALASCHI Guido Martín Falaschi nació el 1 de octubre del año 1989 en Las Parejas, Santa Fe. Apasionado por las carreras y los autos, el santafesino empezó a manejar junto a su padre cuando tenía 8 años: "Había arrancado a manejar junto a él autos de calle y después me regaló un karting para empezar a hacer de ´hobby´ y de ahí en más me empezó a gustar el automovilismo y arranqué a correr". A los 9 años comenzó a correr en los kartodromos de Córdoba, allí practicó horas para competir en la clase Promocional Stihl; luego de conseguir cuatro podios consecutivos con 3 victorias y salir segundo ascendió a la categoría Pre Juniors; sumamente talentoso el joven logró posicionarse entre los 10 primeros en su primer año. Entre 2000 y 2004 acumuló títulos en diversas categorías: campeón de la categoría Juniors del Campeonato Bonaerense, Campeón del Certamen Nocturno de la Asociación Provincial de Karts y Campeón del Torneo Clausura del Campeonato Bonaerense, entre otros. En el año 2005 debutó en la Fórmula Renault Argentina y, tres años después, se consagró campeón de la misma y debutó en el TC Pista con Ford Falcon saliendo subcampeón de ésta última. Más adelante, salió campeón de la Copa América 2010 del Top Race a bordo de un Ford Mondeo II; por otra parte, al volante de un Renault Fluence ganó su primera carrera del TC 2000 en Termas de Río Hondo. Falleció en el año 2011 en Balcarce, Buenos Aires.



SE LANZA "SERVICIO DE LAVANDERÍA" Un día como hoy en el año 2001, Shakira lanzaba su quinto álbum "Servicio de lavandería". Producido por la cantante colombiana junto a Brendan Buckley e integrado por canciones compuestas por la artista con Gloria Estefan y Tim Mitchell, el álbum fue su primer álbum bilingüe: "Es importante expandirse, crecer, construir nuevos puentes". Entre las canciones se encuentran "Underneath your clothes", "Suerte", "Te aviso, te anuncio" y "Ojos así".