13 de noviembre: Día Nacional de la lucha contra Grooming

Rita Mabel García





El Groming, un enemigo presente en Internet, desde dentro de un hogar y en cualquier momento del día. Desde el Proyecto #LaNiñezEnCasaSinViolencia venimos hablando, informando, hablando de la prevención y de la importancia de la prevención al Maltrato Infantil, la prevención a la violencia, la prevención al abuso sexual en la niñez y abuso sexual está relacionado hoy en el Grooming, que es también el uso del abuso por un adulto, a través de las redes sociales, en este caso como es el Grooming. ¿Qué es el Grooming? Es acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de internet, puede ser alguien conocido o no, utilizando un perfil falso o real, con uno solo objetivo: el sexual, pidiéndole imágenes o videos de su desnudez al niño, niña o adolescente. Este delito está legislado en la Ley 26.904. En su artículo 131 del Código Penal expresa "Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónica, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma". Fases del Groming Acercamiento: El adulto estudia al menor en la Red, Una vez analizado se hace pasar por otro menor de edad similar a la de la víctima e intenta establecer contacto con él. Relación: Intenta consolidar la confianza con el menor haciéndole confesiones falsas, compartiendo supuestos secretos con él o contándole cosas íntimas y personales. Acoso: Entonces se inicia el acoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el menor para abusar sexualmente de él. Rita M García, quien se especializa en Educación y Derechos de la Niñez y Adolescencia, hoy titular del Proyecto #LaNiñezEnCasaSinViolencia, y Referente de Infancia Robada Campana, dice "me considero una activista en la defensa de los derechos vulnerados de la niñez y adolescencia, asumí un compromiso en lo social y por eso mi lucha con quienes cumplen un rol desde diversos lugares, pidiendo que se debe trabajar con responsabilidad y compromiso. Todos los adultos debemos informarnos y cuidar a nuestros Niños, Niñas y adolescentes, brindándoles, seguridad, educación, salud". "Los adultos debemos conocer los peligros ocultos en Internet para concientizar a todo niño y adolescente, sabemos que se incrementó el ciberacoso y particularmente el Grooming, con estadísticas y números difíciles de imaginar, nuestros niños y adolescentes, como hijos, como familia, como alumnos, están expuestos mucho más que antes ante la permisividad de los adultos para que usen la tecnología y ante la necesidad por parte de las escuelas durante el largo aislamiento para de alguna manera mantener el vínculo pedagógico". - Saber qué tipo de tecnología utiliza el niño o adolescente. (Internet, redes sociales, video juegos, mensajerías) - Los niños menores de 12 años no deben utilizar celulares. Familias de nuestra ciudad, Campana y distritos vecinos nos han llamado en varias oportunidades, haciéndonos consultas y hasta brindando alguna foto o mensajes que han recibido sus hijos o hijas, realmente preocupados porque han encontrado en las redes sociales de sus hijos mensajes no adecuados a su edad. - En caso de sospecha consultar en fiscalía o servicio local, o llamar a la línea gratuita 137 o 0800 222 1717 las 24 horas - Si a su hijo o hija le han solicitado imágenes, video o ha extorsionado al menor realizar la denuncia inmediatamente en fiscalía, comisaría o servicio local. - No escrache, ni agreda en las redes sociales o mensajería, podría cerrar el perfil y perderse las pruebas. - No borrar los chats, ni eliminar el perfil propio, ni formatear el dispositivo. - No chatear con el mismo, salvo que sea por orden o intervención de la fiscalía para asegurar debidamente las pruebas. - No hacer contacto directo con el Crooner (persona que acosa a través de las redes sociales), para hacer justicia por mano propia. - Recurrir siempre a la justicia. Cuando hablamos de PREVENCIÓN necesitamos del diálogo, de la comunicación que es lo más importante en cada familia, en la escuela, en los adultos responsables y comprometidos con sus hijos. Es necesario hablar de este tema porque cuando el Groomer (persona que acosa), comete un abuso puede traer serios problemas psicológicos al niño o niña, o peor aun de haber contacto físico puede terminar en violencia física, abuso sexual, violación, secuestro para trata, en homicidio o en suicidio de los chicos o chicas afectadas. Repito, las instituciones escolares deben comprometerse e involucrarse en estos temas que nos preocupan y que están hoy insertos en esta sociedad, por ello es necesario la capacitación, el compromiso, no ser indiferentes y pensar que nada sucederá. Hay que recordar que, ante una presunta situación de Grooming, es conveniente consultar a especialistas, la denuncia debe hacerse en lo posible en una fiscalía o comisaría.