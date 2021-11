Con el lema "Soy varón... y me cuido", se llevará adelante la campaña de concientización que busca movilizar a los hombres, especialmente a quienes ya cruzaron la barrera de los 45/50 años, para que tomen conciencia sobre el cuidado de su salud y la importancia de la detección temprana como la manera más eficaz para reducir la incidencia de la enfermedad. Desde su primera edición, en 2017, esta campaña preventiva ha ido sumando voces de adhesión que multiplican el mensaje de concientización e invitan a romper los mitos y prejuicios que existen en torno al chequeo con el urólogo. En sintonía con las acciones que se desarrollan a nivel mundial, el objetivo de esta campaña es instalar en toda la sociedad, y especialmente en los varones, la idea de que el cáncer de próstata se puede prevenir si se lo detecta tempranamente. Así como en las mujeres se ha instalado el mensaje de prevención contra el cáncer de útero y de mamas, a partir de los chequeos una vez al año, de igual manera es necesario instalar en los varones la necesidad de los controles periódicos con el médico urólogo. Es importante mencionar que Noviembre Azul y con Bigotes 2021, al igual que en años anteriores, ha sido declarada de interés legislativo por ambas cámaras (Senadores y Diputados) de la provincia de Mendoza. Soy varón... y me cuido Con esta frase, la edición 2021 de la campaña "Noviembre Azul y con Bigotes" visibiliza y pone en escena la escasa conducta preventiva que tienen los hombres respecto de su salud. Con un mensaje directo, simple, pero al mismo tiempo cargado de simbolismo, intenta derribar el mito del varón "Superpoderoso", que puede con todo y contra todos, para instalar en su lugar la importancia de que cada vez más hombres tomen conciencia, cambien ciertos hábitos e incorporen a su vida cotidiana mayores conductas de autocuidado. En sus múltiples aperturas, la campaña incluirá presencia en medios de comunicación masiva, además de activaciones y mensajes en redes sociales invitando a los varones a sumarse, tomándose una foto y compartiéndola en sus redes con el hashtag #SoyVaronymeCuido. Los hombres también deben prevenir El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres y, en 50% de los casos, la enfermedad se detecta cuando está avanzada, lo que eleva los riesgos de muerte. La Sociedad Americana de Urología y la Sociedad Argentina de Urología recomiendan que todo hombre se controle a partir de los 50 años. Aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, especialmente padre o hermanos, deben iniciar sus controles a partir de los 40 años. Es muy importante señalar que muchas veces la presencia de células malignas resulta asintomática para el hombre. En otros casos, manifiesta los mismos síntomas de la patología prostática benigna. La recomendación es prestar atención a los siguientes síntomas: - Sangre en la orina. - No poder orinar. - Necesitar orinar con frecuencia, especialmente durante la noche. - Flujo de la orina débil o interrumpido. - Dolor o ardor al orinar. - Dolor constante en la parte baja de la espalda, la pelvis o la parte superior de los muslos. Existen métodos complementarios para detectar problemas en la próstata: a través de una muestra de sangre en la que se determina el porcentaje de antígeno prostático específico (PSA) y el examen digital de la glándula prostática, por el cual el médico urólogo examinará la próstata para determinar sus características, complementando con ecografía prostática. ¡Invitamos a los pacientes a realizar sus controles!

