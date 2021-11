Se adelantarán las fechas de las zonas impares de cada uno de estos torneos. Dado que este domingo se desarrollan las Elecciones Legislativas y no se pueden programar partidos, la Liga Campanense de Fútbol aprovechará este sábado para adelantar una fecha de las zonas con cantidad impar de equipos de los campeonatos de Primera y Quinta División y del Torneo Femenino "Keila Moreira", que justamente tienen programadas una jornada más que el resto. De esta manera, en el "Torneo 90 Años" de Primera División solo habrá actividad en las Zonas D y E, que son las que cuentan con cinco equipos. Y se jugarán los partidos correspondientes a la segunda fecha en cancha de Las Campanas. Entonces, por la Zona D se enfrentarán Albizola vs Las Campanas (12.00), en duelo de equipos que comenzaron ganando; y Leones Azules vs El Junior (16.00). Mientras que por la Zona E se medirán Norte FC vs Desamparados (10.00) y Las Palmas vs Defensores de La Esperanza (14.00). En tanto, por el Torneo de Quinta División, se disputará la fecha 3 de la Zona A, por lo que en cancha de Leones Azules se jugarán los siguientes partidos: Leones Azules vs Norte FC (10.00), Villanueva vs La Josefa (11.30) y Las Praderas vs Las Palmas (13.00). Finalmente, hoy también se llevará adelante la tercera fecha de la Zona A del Torneo Femenino "Keila Moreira". Será en cancha de Desamparados, donde se medirán: La Josefa vs Norte "A" (9.30), Las Campanas vs Mega Juniors "A" (11.00), Las Praderas vs Santa Lucía (12.30) y Otamendi FC vs Leones Azules (14.00).

ALBIZOLA SE ENFRENTARÁ HOY CON ATLÉTICO LAS CAMPANAS (FOTO: MARINA PÉREZ / ALBIZOLA FC).