Se enfrentó con Ferroviarios de la vecina ciudad. Además, los chicos Violetas también se presentaron en el certamen de la Liga Deportiva de Vicente López. Las categorías infantiles de Villa Dálmine culminaron su participación en el Torneo que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero continúan con actividad en otras competencias que han afrontado este año, como el Torneo Infantil de la Liga Zarateña y el certamen de la Liga Deportiva de Vicente López. Así, por ejemplo, el pasado fin de semana, los chicos Violetas se midieron frente a Ferroviarios de Zárate en una jornada que dejó los siguientes resultados y goleadores: -Categoría 2008: Villa Dálmine 0 - Ferroviarios 0. -Categoría 2009: Villa Dálmine 2 (Francisco González -2-) - Ferroviarios 1 -Categoría 2010: Villa Dálmine 0 - Ferroviarios 1 -Categoría 2011: Villa Dálmine 1 (Aron Duples) - Ferroviarios 2 -Categoría 2012: Villa Dálmine 2 (Diego Geuna y Nicolás Fraticelli) - Ferroviarios 3. -Categoría 2013: Villa Dálmine 2 (Enzo Sánchez Enzo -2-) - Ferroviarios 1 -Categoría 2014: Villa Dálmine 1 (Santino Seija) - Ferroviarios 3 Además, también el pasado fin de semana, los infantiles Violetas tuvieron competencia en Vicente López, en el marco de una nueva fecha de la LIDE. Los resultados y goleadores fueron los siguientes: -Sub 12: Villa Dálmine 3 (Thiago Coronel, Bautista Fernández y Santino González) - Mitre 1 -Sub 14: Villa Dálmine 1 (Lautaro Loshack) - Mitre 0 -Sub 16: Villa Dálmine 4 (Santino Prieto, Lautaro Guevara, Máximo Gonzalez y Franco Galeano) - Mitre 0

LOS CHICOS VIOLETAS CONTINÚAN JUGANDO EN ZÁRATE Y VICENTE LÓPEZ.