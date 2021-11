Sin brillar ni merecerlo, pero con un golazo de Ángel Di María en el amanecer del partido, la Selección le ganó 1-0 a Uruguay como visitante y podría asegurar su clasificación al Mundial en caso de vencer el martes a Brasil. El camino de la Selección Argentina al Mundial de Qatar 2022 se terminó de allanar este viernes, con la victoria 1-0 como visitante frente a Uruguay en el cierre de la 13ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin Lionel Messi como titular, lejos de brillar y sufriendo diferentes sofocones en su área, al combinado de Lionel Scaloni le alcanzó con una pincelada de la zurda de Ángel Di María en el amanecer del partido. Iban apenas 7 minutos cuando Paulo Dybala, reemplazante de Lionel Messi en la formación titular, robó el balón en las inmediaciones del área Charrúa y cedió para "Fideo", quien se acomodó sobre el vértice del área a perfil cambiado y, a pesar de la marca, acarició el balón para ubicarlo con rosca en el ángulo del segundo palo. Para entonces, Emiliano Martínez ya había sido clave al rechazar un disparo cara a cara de Nahitan Nández. Y con la ventaja a favor, la figura del "Dibu" seguiría agigantándose hasta transformarse en el hombre más destacado de la Albiceleste en la noche de Montevideo. Y cuando Uruguay logró evitarlo, el palo le dijo que no a Luis Suárez. Así, entre la confianza de la que goza el Seleccionado Argentino, incluso cuando se muestra lejos de su mejor versión (le faltó fluidez y cambio de ritmo de mitad de cancha hacia adelante), y las urgencias de una Celeste que acumula dudas (quedó afuera de la zona de clasificación al Mundial), que el marcador no volviera a moverse tuvo lógica, a pesar de los merecimientos. "Fue (un partido) muy difícil de jugarlo, era casi conseguir la clasificación. A veces se necesita ganar y hoy lo conseguimos. Seguramente no jugando bien, pero cuenta", resumió Scaloni en conferencia de prensa. "Ellos necesitaban sumar, la cancha estaba difícil. Este equipo tiene unos huevos bárbaros y cuando no se juega bien hay que ganar igual", sintetizó por su parte Emiliano Martínez, líder emocional del combinado argentino en los momentos calientes. Ahora se viene Brasil, con la carga propia que conlleva el clásico, pero también con la posibilidad de que Argentina selle definitivamente su pasaporte a Qatar. Será el martes en San Juan, seguramente con Messi como titular. POSICIONES. Culminada la 13ª fecha, la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas quedó de la siguiente manera: 1) Brasil, 34 puntos; 2) Argentina, 28 puntos; 3) Ecuador, 20 puntos; 4) Chile, Colombia y Uruguay, 16 puntos; 7) Perú, 14 puntos; 8) Paraguay y Bolivia, 12 puntos; 10) Venezuela, 7 puntos.

DI MARÍA LUCIÓ LA CINTA DE CAPITÁN POR LA AUSENCIA DE MESSI Y SE DESPACHÓ CON GOL DE ALTA FACTURA. SÍNTESIS DEL PARTIDO URUGUAY (0): Fernando Muslera; Martín Cáceres, Diego Godin, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Nahitan Nández, Matías Vecino, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Brian Rodríguez y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez. ARGENTINA (1): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Paulo Dybala y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. GOL: PT 7m Ángel Di María (A). CAMBIOS: ST Facundo Torres por Rodríguez (U) y Joaquín Correa por Dybala (A); 9m Alejandro Gómez por L. Martínez (A) y Ángel Correa por Di María (A); 18m Agustín Álvarez por Vecino (U); 30m Lionel Messi por Lo Celso (A) y Mauro Arambarri por Bentancur (U); 35m Exequiel Palacios por De Paul (A) y Fernando Gorriarán por Nández (U). ESTADIO: Campeón del Siglo (Montevideo). ÁRBITRO: Alexis Herrera (Venezuela).