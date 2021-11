Breves: Deportivas

ELIMINATORIAS EUROPEAS En la continuidad de la anteúltima fecha, por el Grupo C, Italia igualó ayer 1-1 con Suiza y ambas selecciones llegarán al desenlace igualadas en 15 puntos: el lunes, la Azzurra visitará a Irlanda del Norte, mientras Suiza recibirá a Bulgaria. En tanto, en el Grupo F, que ya ganó Dinamarca con comodidad, Escocia se aseguró su lugar en el repechaje al vencer 3-2 a Israel. Mientras por el Grupo I, Inglaterra goleó 5-0 a Albania y sostuvo su ventaja de tres puntos sobre Polonia, que derrotó 4-1 como visitante a Andorra. Este sábado, por el Grupo D, Francia puede asegurar su boleto a Qatar 2022 cuando reciba a Kazajistán; mientras en el Grupo E, Bélgica irá por el mismo objetivo cuando enfrente a Estonia. En cambio, más cerrado es el panorama en el Grupo G, donde tres selecciones se mantienen con chances: Países Bajos (19) visita a Montenegro; Noruega (17) recibe a Letonia; y Turquía (15) juega ante Gibraltar.



ELIMINATORIAS CONCACAF En el cierre de la primera rueda, Estados Unidos le ganó ayer 2-0 como local a México y ahora comparte la cima de las posiciones con el Tri (ambos tienen 14 puntos). En el tercer puesto se ubicó Canadá (13), que derrotó 1-0 a Costa Rica. Mientras que el cuarto lugar (repechaje) es de Panamá, que superó 3-2 a Costa Rica. TRIPLETE DE PASTELITO En la continuidad de la 34ª y última fecha de la Primera Nacional, Mitre (SdE) venció ayer 3-1 como visitante a Chacarita con tres goles de Ezequiel "Pastelito" Cérica. Además, por la misma Zona A, Nueva Chicago se despidió de un pésimo torneo (cuatro victorias en 32 juegos) igualando 0-0 como local frente a Estudiantes de Buenos Aires, que ya espera por Walter Nicolás Otta. En tanto, por la Zona B, Guillermo Brown (PM) superó 1-0 como local a All Boys. La definición de la categoría será el lunes, luego de las Elecciones Legislativas. BERAZATEGUI CAMPEÓN Por un gol de diferencia, Berazategui se coronó campeón del Torneo Clausura de la Primera C. Ayer, el Naranja derrotó 1-0 a Real Pilar como local y terminó igualado en 37 puntos con Ituzaingó, que venció 1-0 como visitante a Dock Sud. Sin embargo, Bera concluyó el certamen con una diferencia de gol de +12, mientras el Verde del Oeste lo cerró con +11. De esta manera, la final por el primer ascenso a la Primera B Metropolitana será entre Dock Sud (campeón del Apertura) y Berazategui. BÁEZ NO PUDO El argentino Sebastián Báez perdió ayer en sets corridos (4-2, 4-1 y 4-2) frente al español Carlos Alcaraz en una de las semifinales del Next Gen ATP Finals (Masters Sub 21 de la temporada). El europeo, de apenas 18 años y 32º del ranking mundial, definirá el título frente al estadounidense Sebastian Korda, quien ayer eliminó a su compatriota Brandon Nashakima en la otra semifinal. SIN MINUTOS Anoche, ni Facundo Campazzo ni Gabriel Deck sumaron minutos en nuevas presentaciones de sus respectivos equipos en la NBA. Los Denver Nuggets superaron 105-96 a Atlanta Hawks, mientras Oklahoma City Thunder le ganó 105-103 a Sacramento Kings. TC: CASTELLANO EN TOAY En la 13ª y anteúltima fecha de la temporada del Turismo Carretera, Jonatan Castellano (Dodge) marcó ayer el tiempo más rápido de la clasificación en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa. Hoy se disputarán las series y la Final .