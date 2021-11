Campana va a las urnas para renovar la mitad del Concejo Deliberante y el Consejo Escolar

El oficialismo, liderado por Elisa Abella, buscará repetir la contundente victoria de las PASO y acercarse a los siete concejales electos. Para el Frente de Todos el desafío es achicar la diferencia y consolidar a la oposición. Mientras Avanza Campana, la Izquierda, Unión por Todos y Vamos con Vos se ilusionan con obtener representación en el HCD. Además, a nivel nacional, hoy se define cómo se renueva la mitad de las bancas en Diputados y un tercio de Senadores. Las elecciones legislativas se desarrollarán hoy en la ciudad de Campana con miras a la renovación de la mitad de las bancas del Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, órgano responsable de la infraestructura de las escuelas. A pesar de que las PASO dejaron un contundente ganador y trazaron una polarización de votos entre Juntos y el Frente de Todos, la historia todavía no está escrita y los otros tres competidores este domingo -Avanza Campana, la Izquierda, Unión por Todos y Vamos con Vos- se ilusionan con colocar al menos un concejal en el Departamento Legislativo. De repetirse la victoria de Juntos, serán el quinto comicio que el abellismo gana de manera de consecutiva: el intendente Abella y sus delfines (en 2017 Sergio Roses y ahora su hermana Elisa) vienen imponiéndose y con claridad desde las elecciones legislativas de 2013. Por otro lado, si la repartija de votos mantiene la tendencia que dejaron las PASO, el oficialismo consolidaría su mayoría en el HCD, conservando la presidencia y la capacidad de sancionar ordenanzas sin la necesidad de pactar con los demás bloques. Qué se vota En total se ponen en juego 10 bancas en el HCD. En el bloque de Juntos por el Cambio se renuevan cinco lugares: los de la presidente del cuerpo, Marina Casaretto, el titular de la bancada, Carlos Cazador, y los ediles Diego Lis, Christian Amaya y Romina Buzzini. De todos ellos, solo el concejal Amaya aspira a su reelección. Por su parte, otras tres bancas que se ponen en disputa son del Frente de Todos. Se trata de las ocupadas por Rubén Romano, Romina Carrizo y José Insausti. El médico cirujano es el único que busca continuar en el HCD. Finalmente, la decena de bancas en juego la completan las pertenecientes al bloque UV Callixto Dellepiane. Acá las urnas dieron su sentencia: ninguno seguirá en el HCD. Sucede que Cantlon integró la interna radical de Juntos que perdió con Abella, no logrando llegar tampoco al piso mínimo de votos para intercalar candidatos en la lista definitiva de ese frente. Por tanto, en diciembre la banca vecinal dejará de existir, al menos por dos años. Eso abre la chance de que el oficialismo o el peronismo amplíen su representación. O que nuevos partidos lleguen al HCD. Este domingo también se votarán consejeros escolares. Allí Juntos por el Cambio también tienen abrumadora: 5 a 1. Las tres bancas en juego en este órgano colegiado pertenecen al oficialismo: son las pertenecientes a Nancy Cabrera, Mario Luna y Vanesa Eliana. Quiénes son los candidatos Elisa Abella, actual secretaria de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Municipalidad, encabeza la lista de concejales de Juntos. Abella nunca integró el HCD: estuvo cerca de hacerlo en 2011, cuando fue tercera en un frente liderado por Cazador, que terminó colocando dos ediles. En las PASO ganó su interna cómodamente y además fue la candidata más votada. Hoy tendrá la particularidad de ser la única mujer cabeza de lista en la ciudad. En segundo lugar aparece Gonzalo Brutti, director General de Calidad Ambiental y Bromatología y Zoonosis; Roxana Mottino; el concejal Christian Amaya, María Buchajezuk, Alejandro Barja Sosa, Sabrina Pérez, Gabriel Panno, Mónica Palacios y Pedro Gómez. Los tres candidatos a consejeros escolares titulares son María Ciminelli, Mario Luna y María Lago. Así como para Elisa Abella está siendo su primera vez como primera candidata, para el concejal Rubén Romano será la tercera. El médico cirujano sorprendió en 2017 cuando lideró la opción del peronismo, quedando segundo detrás de Cambiemos. Repitió esa posición en las ejecutivas de 2019. Y en las PASO volvió a quedar segundo. A Romano lo acompañan Paola Garello, referente de los Derechos Humanos; y Leonardo Midón, Julieta Ramírez, Alejo Sarna -logró el piso de votos en la interna de septiembre para integrarse a la boleta definitiva-, Gladys Dalprá, Marcelo Busalacchi, Diana Moreira, Jorge Bidegain, y Mariana Quiroga. Al Consejo Escolar intentarán entrar Gisella Maidana, Nicolás Urbieta y Yolanda Grandi. Después de un buen tercer puesto en las PASO, Avanza Campana-Libertad aspira a dar el batacazo y llegar al HCD. La lista la encabeza Diego Sarna, un conocido comerciante de la ciudad, y la completan Adriana Pozzi, Pablo González, Analía Da Pian, Francisco Vega, Ana Velásquez, Cristian Vallejos, Andrea Re, Luis López y María Capurro. Los candidatos a consejero escolar son Maximiliano Corio, Lucía Ibarra y César Di Pietro Peralta. El Frente de Izquierda-Unidad afronta una renovación y en estas legislativas quiere consolidarse como una opción a los partidos tradicionales. A Emiliano Cuevas, trabajador metalúrgico, lo siguen en la lista Karina Paris, Ezequiel Olivera, María Natalia del Valle Rodríguez, Leandro Viana, Macarena Sanabria, Pablo De Lucía, Sofía Lamarca, Pablo Capo y Lucía Uviedo. Como aspirantes al Consejo Escolar aparecen Claudia Gómez, Braian Cabrera y Priscila Espósito. Vamos con Vos es otro de los espacios que pretenden contar con representación legislativa. Liderado por Octavio "Chiche" Lagar, presidente de la CUCEI, en el recuente definitivo de votos de la PASO logró superar a Unión por Todos y quedarse con el quinto lugar. Además de Lagar, integran la lista del randazzismo la exconcejal Noemí "Katy" Altimari, Alejandro Zapata, Adriana Berón, Fernando Bustos, Liliana Albarenque, Roberto Cocilova, María González, Favio Coletta y Alejandra Hidalgo, en tanto que Maximiliano Fornarini, Gladys Gil y Sergio Magot son los candidatos a consejeros escolares. El sexto espacio que competirá hoy es Unión por Todos, que lleva como primer candidato a concejal a Aníbal Valdivia. El extitular del CIMOPU hizo su debut electoral en 2019 como candidato a intendente; tanto ese año como este, logró superar el piso mínimo de votos requerido por las PASO para competir en la instancia general. Cierran la lista Ramona Zalazar, Jorge Bezzoni, Marisa Pérez, Nahuel Sánchez, Marisel Arguello, Martín Lima, María Ibáñez Aldecoa, Javier Raffo y Marisa Bellofiglio. Los aspirantes a consejeros escolares son Mauro Villafale, Sandra Ortellado y Federico Marabotti. Qué pasó en las PASO Juntos se quedó con el 51,9% de los votos. Por su parte, el Frente de Todos se hizo con el 33,69%. Avanza Libertad fue tercero con el 4,46%. El FIT-U quedó en cuarto lugar: 3,1% La situación más llamativa se dio entre Vamos con Vos y Unión por Todos. En las PASO, el partido "celeste" había quedado arriba por solo cinco votos. Sin embargo, el recuento definitivo confirmó que ganó Vamos con Vos por apenas un voto: 1.068 contra 1.067. En clave porcentaje, cada uno de estos espacios redondea el 1,93%. Los vecinos y vecinas que fueron a votar el pasado 12 de septiembre ascendieron a 59.648. Esto representa el 60,27% de los electores habilitados para sufragar en una de las 245 mesas disponibles. En tanto, los votos en blanco fueron 3.369 y los nulos se contaron por 881. Voto extranjero En Campana las PASO tuvieron cinco mesas habilitadas para extranjeros y 2.609 personas habilitadas para sufragar, aunque solo lo hicieron 705. Es que el espacio oficialista obtuvo el 49,78, casi la mitad de los sufragios emitidos por extranjeros en Campana. En total, Juntos obtuvo 337 votos de extranjeros. Por su parte, el Frente de Todos repitió el segundo lugar. Sumadas las cinco listas internas, el peronismo se quedó con el 39,29 por ciento de los sufragios. Logística electoral Este sábado comenzó el operativo de traslado, recepción, distribución y custodia de las urnas y material vinculado al acto eleccionario de este domingo. Participaban Correo Argentina, Ejercito Argentino y Policía Bonaerense. Veda En las elecciones legislativas 2021, como siempre, rige desde las 48 horas previas a la apertura de la votación la veda electoral. Desde entonces y hasta el cierre de los comicios hay una serie de actividades que quedan prohibidas. Algunas prohibiciones se mantienen hasta tres horas después del cierre de la votación. Los ciudadanos que no respeten la veda podrán ser denunciados por violación al Código Electoral, y sancionados si la Justicia comprueba la falta. El Código prohíbe además "la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizadas". Está prohibido admitir reuniones de electores o depósito de armas; los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral; vender alcohol hasta transcurridas tres horas del cierre del comicio; ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino; y realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde cuarenta y ocho horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo, entre otras disposiciones.

