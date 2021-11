La campanense integró la posta femenina 4x100 combinados que logró el 2º puesto. Así, concluyó con 5 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Y por sus cuatro doradas en pruebas individuales se llevó el premio a la mejor nadadora Sub 15 del torneo. Una semana inolvidable cerró ayer Agostina Hein: la campanense cosechó este sábado su décima medalla en el Sudamericano Juvenil de Natación que se disputó en el complejo acuático de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) de Lima, Perú. Con solo 13 años, compitiendo contra mayoría de nadadoras de 15, la joven de nuestra ciudad alcanzó ayer la decena de preseas como parte de la posta femenina 4x100 combinados de Argentina que culminó en el 2º puesto de la prueba que ganó Brasil (con récord sudamericano). Después de las pasadas de 100 metros de Candela Raviola (espalda), Milagros Amione (pecho), Juana Potenza (mariposa), Hein fue la encargada de cerrar la carrera de relevos en estilo libre y de detener el cronómetro en 4m27s83. Con esta medalla de plata, Agostina concluyó su cosecha con 10 en total: 5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Y como cuatro de las medallas doradas fueron en pruebas individuales, la campanense, de 13 años, resultó premiada como la Mejor Nadadora Sub 15 del evento. "Es una alegría inmensa. Tenemos los pies en la tierra, pero al mismo tiempo sabemos que esto es tan solo el comienzo, que tenemos mucho futuro por delante", contó el entrenador Sebastián Montero desde Lima, poco antes de regresar al país. En cuanto a la performance de la campanense a lo largo de estas cinco jornadas, su entrenador explicó: "Físicamente estamos muy bien. En estos torneos la diferencia la marca quien puede soportarlo mentalmente. Salir de un evento y meterse en otro no es fácil, pero Agos lo consiguió y eso se ve en los resultados". En ese sentido, Montero recalcó que Hein tuvo "mucho protagonismo en las postas", incluso después de haber competido en pruebas individuales muy exigentes como los 400 metros combinados. "Eso habla del nivel de entrenamiento en el que está Agostina, tanto físico como mental", resaltó. "Quiero agradecer a los padres de Agos por confiar en mi trabajo, al Club Independiente de Zárate y a todo el equipo de natación que estuvo apoyando y alentándonos; y también a toda la Selección Argentina por confiar en nuestro trabajo, que creo que se vio reflejado en esta competencia", cerró Montero, con emoción, desde Lima. BALANCE FINAL Culminado este Sudamericano Juvenil, el balance final de Agostina Hein marca que compitió en once pruebas: seis individuales y cinco de relevos. Y en diez de ellas logró subirse al podio. Solo se le negó esa posibilidad en los 50 metros libres, prueba que no está dentro de la especialidad de la campanense y en la que la diferencia de edad con respecto al resto de las nadadoras se notó por la explosión y la potencia que requiere esa carrera. Así, el resumen de la actuación de la nadadora de nuestra ciudad en Perú es el siguiente: PRUEBAS INDIVIDUALES -50 metros libres: 11ª con marca de 28s50 -100 metros libres: 3ª con 59s03 -200 metros libres: 1ª con 2m05s66 -400 metros libres: 1ª con 4m23s69 -200 metros combinados: 1ª con 2m22s07 -400 metros combinados: 1ª con 5m01s22 CARRERA DE RELEVOS -Posta femenina 4x100 libres: 2ª junto a Milagros Amione, Guadalupe Bonessa y Francesca Rossi (4m01s90). -Posta mixta 4x100 combinados: 2ª junto a Candela Raviola, Fernando Arce y Lautaro Di Scipio (4m12s34). -Posta mixta 4x100 libres: 3ª junto a Milagros Amione, Mateo Baldino y Tomás Martínez (3m51s11). -Posta femenina 4x200 libres: 1ª junto a Milagros Amione, Gudalupe Bonessa y Malena Santillán (8m34s53; nuevo récord sudamericano). -Posta femenina 4x100 combinados: 2ª junto a Milagros Amione, Candela Raviola y Juana Potenza (4m27s83).



AGOSTINA, JUNTO A SU ENTRENADOR SEBASTIÁN MONTERO Y EL TROFEO QUE RECIBIÓ POR SER LA MEJOR NADADORA DEL TORNEO EN LA CATEGORÍA SUB 15.