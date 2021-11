El Violeta recibe mañana al líder de la Zona B, que buscará asegurar su lugar en la final por el primer boleto a la Liga Profesional. Fernando Bersano será baja por un esguince de rodilla. El partido comenzará a las 17.00 horas. Por la 34ª y última fecha de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá mañana a Barracas Central en un partido que estará bajo la mirada de todos, dado que el Guapo llega a este encuentro como líder de la Zona B y con la ilusión de avanzar a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El encuentro, que será arbitrado por Pablo Dóvalo, se disputará desde las 17.00 horas en el estado de Mitre y Puccini. Y para el Violeta marcará la despedida de un certamen en el que tuvo una más que aceptable segunda rueda (26 puntos), pero en el que quedó condenando a la intrascendencia por su pésima primera vuelta (12). Por ello, hoy estará jugando por el honor. Aunque con la motivación propia que significa "bajar" de lo más alto a un rival ante su gente y ante la mirada de toda la divisional, que estará siguiendo atentamente la definición de esta Zona B. Además, un triunfo le permitiría cerrar de gran manera este torneo, teniendo en cuenta que actualmente acumula cuatro victorias y cuatro empates en sus últimas ocho presentaciones. En cuanto a lo futbolístico, todo indica que Marcelo Franchini no se guardará nada para el duelo de mañana, más allá que no contará con Fernando Bersano, quien padeció un esguince de rodilla y fue sometido a estudios para determinar qué tipo de lesión sufre. Su lugar en la formación inicial sería ocupado por Francisco Nouet y, entonces, serían dos los cambios en la alineación, dado que también retorna Zaid Romero (cumplió su sanción por acumulación de amarillas). En tanto, la duda está en el mediocampo: Santiago Moyano o Ezequiel D´Angelo como volante interno por derecho. Así, los probables once del equipo de nuestra ciudad serían: Emanuel Bilbao; Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Moyano o D´Angelo, Emiliano Agüero, Germán Díaz; Lautaro Díaz, Alejandro Gagliardi y Francisco Nouet. La nómina de convocados se conocerá oficialmente hoy, pero también contaría con Ezequiel Navarro Montoya, Agustín Stancato, Gino Olguin, Laureano Tello, Franco Costantino, Leandro Larrea, Lucas Cajes y Juan Cruz Franzoni. Por su parte, Barracas Central llegará a Campana después de haber obtenido 10 de los últimos 12 puntos que disputó, una racha que le permitió sostenerse en lo más alto de la Zona B y que le permite depender de sí mismo para llegar a la final por el primer ascenso. El entrenador Rodolfo De Paoli no podrá contar mañana con Lucas Colitto, su hombre más desequilibrante, dado que llegó a las cinco tarjetas amarillas. Mientras Iván Tapia (sobrecarga en gemelo derecho) y Gonzalo Paz (traumatismo en pie izquierdo) están en duda. En tanto, Mauro Albertengo está descartado por un esguince de rodilla. Así, la probable formación del Guapo sería: Maximiliano Gagliardo; Dylan Glaby, Bruno Cabrera, Andrés Imperiale, Gonzalo Paz; Juan Manuel Vázquez, Carlos Arce, Iván Tapia, Enzo Martínez o Germán Estigarribia; Fernando Valenzuela y Leonel Buter o Facundo Stable.

EL VIOLETA ACUMULA OCHO PARTIDOS SIN DERROTAS, CON CUATRO TRIUNFOS Y CUATRO EMPATES. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 49. En 48 partidos, Villa Dálmine ganó en 21 ocasiones (la última vez por penales) y Barracas Central logró 10 victorias. Empataron 17 veces. El Violeta convirtió 79 goles, mientras Barracas marcó 50. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 24 veces: El equipo de nuestra ciudad ganó 10 partidos (35 goles) y Barracas Central logró 4 triunfos (19 goles). Empataron 10 veces. COMO LOCAL BARRACAS CENTRAL. En 24 encuentros: Villa Dálmine ganó 11 (44 goles) y Barracas se impuso en 6 (31 goles). Igualaron en 7 oportunidades. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. El miércoles 9 de abril de 2014, por la 33º fecha del Campeonato de la Primera B temporada 2013/14, Villa Dálmine cayó 3-2 ante Barracas Central. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado sábado 17 de julio, por la 17º fecha, Villa Dálmine perdió 1-0 frente a Barracas Central. APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine acumula 6 partidos sin triunfos, con 3 empates y 3 derrotas. APASIONANTE DEFINICIÓN Ocho equipos pelean por los dos lugares en la final por el ascenso. Las dos zonas de la Primera Nacional vivirán mañana una emocionante definición para determinar a los dos finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional. En la Zona B, Barracas Central manda con 55 unidades; Ferro es escolta con 54; Independiente Rivadavia está tercero con 53; y Güemes de Santiago del Estero suma 52. El Guapo jugará en nuestra ciudad ante Villa Dálmine; el Verde de Caballito visitará a Almagro en José Ingeniero; la Lepra mendocina enfrentará a San Martín en San Juan; y Güemes recibirá a Deportivo Morón, que saldrá obligado a ganar para robarle su lugar en el Reducido. Todos los partidos comenzarán a las 17.00 horas. Por su parte, la Zona A tiene por delante una definición todavía más atractiva. Es que Tigre y San Martín de Tucumán llegan como líderes con 57 puntos y se enfrentan entre sí en La Ciudadela (el empate beneficia al elenco de Victoria). Y a la espera de una igualdad entre ambos estarán Quilmes y Almirante Brown, que tienen 56 puntos. El Cervecero visitará a Belgrano de Córdoba, mientras la Fragata recibirá a Alvarado (MdP) en Isidro Casanova. Estos encuentros se jugarán desde las 19.10 horas.