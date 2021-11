Brigadistas de Defensa Civil finalizaron la capacitación en control de hemorragias "Stop The Bleed"

El cuerpo de rescate campanense es el primero en todo el país en formarse en prácticas para detener hemorragias que pueden poner en riesgo la vida de las personas. El Intendente entregó los certificados de finalización de curso. El intendente Sebastián Abella entregó los certificados de finalización del curso en control de hemorragias "Stop The Bleed" a brigadistas de Defensa Civil Campana. Se trata del primer cuerpo de rescate del país en capacitarse en esta técnica para reconocer sangrados potencialmente mortales y actuar rápida y eficazmente para controlarlos con el fin de salvaguardar la vida de las víctimas ante la llegada de los médicos y/o su eventual traslado. "Stop The Bleed" o detener el sangrado es un programa educativo registrado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que nace del esfuerzo de muchas instituciones (Consenso de Harford), con el objetivo de dar a conocer las mejores prácticas para detener hemorragias que ponen en riesgo la vida de las personas durante el pre-hospitalario. Dentro de las instituciones que participan están: The Committee on Trauma; The American College of Emergency Medical Technicians; The Committee on Tactical Combat Casualty Care. En esta ocasión, la capacitación contó con la introducción del director General de DF, Juan Carlos Ruiz, y los voluntarios Norma Panelli y Julio Pereyra, e incluyó una parte teórica y otra práctica. "Estamos muy felices de todo el trabajo que vienen realizando los brigadistas en la ciudad. Es un orgullo muy grande que la ciudad cuente con un cuerpo de rescate comprometido con su labor y con ganas de capacitarse siempre. Por eso, es fundamental que desde nuestro lugar brindemos las herramientas para potenciar sus conocimientos y habilidades para que puedan responder ante cada emergencia", señaló el jefe comunal al finalizar la entrega de los certificados. En tanto que, Ruiz, destacó la participación del personal citado que no solo se instruyó sobre los nuevos conceptos (presión directa, empaquetamiento y uso del torniquete) sino también compartió su experiencia en emergencias. Además, aseguró que desde la Dirección General de Defensa Civil se seguirá brindando cursos juntos a profesionales idóneos de RCP, Hemorragias, Cuidados en el hogar, Primeros Auxilios, Trauma, conocimiento sobre Ofidios, Alacranes y Arañas Venenosas, entre otros.

El Intendente destacó la labor que realizan los brigadistas en la ciudad.





