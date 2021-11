El consumo de carne no se recupera: sigue en los registros más bajos en un siglo

La gente la reemplazó por cerdo o pollo, que están en niveles similares a los cortes vacunos. A raíz de los elevadísimos precios de venta al público, el consumo de carne vacuna se mantuvo durante octubre en uno de los peores registros en cien años, ya que la gente prefiere otros cortes como el cerdo o el pollo, según un informe de la cámara que reúne a frigoríficos locales. De acuerdo con el estudio, la ingesta per cápita se ubicó en 47 kilos durante octubre, lo que significó una caída del 5,8% contra igual período de 2020. De este modo, los habitantes de la Argentina están comiendo unos 3 kilos menos de carne por persona que el año pasado, como consecuencia directa de la suba de precios. Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, como restringir las exportaciones e impulsar cortes populares a bajo precio, el consumo de carne no se recupera. Con una inflación que sigue desgastando salarios, el habitante medio prefirió reemplazar la carne por otros cortes o directamente por otros alimentos. A diferencia de la carne vacuna, la del cerdo ya se ubica en torno a los 20,5 kilos de consumo por habitante y el pollo, casi similar a la vacuna, con 46,5/47 kilos. En 2008, el consumo de carne vacuna por habitante superaba los 69 kilos, por lo que el nivel actual representa una baja de casi 32%. "A lo largo del año la industria frigorífica enfrentó un escenario de escasez de hacienda para faenar, producto de la liquidación de hembras que se extendió entre las primaveras de 2018 y 2020 y que en 2021 se tradujo en una menor zafra de terneros/as", señaló la cámara CICCRA. Detalló que "en particular, en octubre se faenó un total de 1,063 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 10,1% menos que en octubre de 2020, corregido por el número de días laborables". "Fue la novena baja interanual en lo que va del año. Sólo en marzo se registró una variación positiva", precisó la entidad empresaria. Agregó que "en el acumulado de los primeros diez meses de 2021 se faenó un total de 10,72 millones de cabezas de hacienda vacuna". Precisó que "este número resultó 7,5% menor al de enero-octubre de 2020 (-9,5% cuando se ajusta por el número de días laborables)". Sobre la producción, dijo que en octubre pasado se ubicó en 246.000 toneladas res con hueso. "En relación a octubre de 2020 se observó una disminución de 8,8%, corregida por días laborables", sostuvo.

