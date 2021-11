Especialista en consumo advierte que por la crisis la gente come menos

"Se toma más mate y se come más galletitas para reemplazar alguna comida", graficó el director de Consultora W. En medio de un nivel de pobreza que supera el 40%, los argentinos están comiendo "menores cantidades", advirtió el especialista en consumo Guillermo Oliveto. Sostuvo que los productos de consumo masivo tuvieron este año una caída en ventas del 5% comparados con el mismo período del año pasado. Pero en el caso de alimentos como harina, arroz, azúcar y tomate, la caída se duplicó, y fue del 10%. "La gente come menos cantidad. Se toma más mate y se come más galletitas para reemplazar alguna comida. Es una situación muy triste. Se llega a fin de mes contando las monedas", graficó Oliveto, director de Consultora W. "A la gente le cuesta un montón conseguir la plata y cuando la tiene, no vale nada y no le rinde", alertó el especialista. Dijo que en muchos hogares "trabajan tres personas en una familia y llegan a fin de mes contando las monedas". En declaraciones radiales, explicó que en la actualidad "se puede comer carne a principios de mes y después hay que recurrir a otra cosa porque ya no alcanza. Nos encontramos con estas cosas muy duras que se reflejan en los números".