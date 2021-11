Efemérides del día de la fecha, 14 de Noviembre

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES Establecido por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1991 e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 61/225 en el año 2006, en este día se concientiza sobre la diabetes como problema de salud pública mundial y las medidas que pueden tomarse para mejorar su prevención, diagnóstico y tratamiento. Esta fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Frederick Banting, quien junto a Charles Best, descubrió la insulina en el año 1921 y convirtió a la diabetes en una enfermedad controlable. El tema de este año es "El acceso al cuidado de la diabetes: si no ahora, ¿cuándo?" y tiene el propósito de llamar la atención de los gobiernos y los actores principales de la salud mundial sobre la necesidad de "mantener y mejorar el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos e insumos para el diagnóstico, tratamiento y automanejo de diabetes". La misma es una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce insulina suficiente o el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Según la OMS, en el año 2019, la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de fallecimientos; por otra parte, la ONU informó que es la cuarta causa de muerte de América Latina.



FALLECE JUAN CARLOS LORENZO Juan Carlos Lorenzo nació el 27 de octubre del año 1922 en Buenos Aires. Inició su carrera futbolística en Nueva Chicago y debutó en Primera División en Chacarita en el empate 2 a 2 frente a Ferro Carril Oeste. En el año 1945 arribó a Boca y, tres años después, se fue a Quilmes. En el año 1949, partió a Europa, continente en el que jugó para la Sampdoria (Italia), el FC Nancy (Francia) y los equipos españoles Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Club Deportivo Mallorca. En éste último, el "Toto" Lorenzo fue jugador y técnico al mismo tiempo y logró el ascenso a la máxima categoría en el año 1960: "Allí viví mis primeras grandes satisfacciones como conductor de un equipo." En el año 1961 retornó al país y dirigió a San Lorenzo, equipo que salió subcampeón ese mismo año. Al año siguiente, estuvo al mando de la Selección en el Mundial Chile 1962 y volvió a Italia para dirigir, primero, a Lazio y, después, a Roma. Más adelante, en el año 1972, alcanzó el bicampeonato con "El Ciclón". En el año 1976 se convirtió en el nuevo director técnico de Boca y se consagró campeón del Torneo Metropolitano y Nacional de ese año; más adelante, ganó la Copa Libertadores (1977 y 1978) y la Copa Intercontinental (1977). Falleció en el año 2001 en Buenos Aires.



SE LANZA "TELL ME YOU LOVE ME" Un día como hoy en el año 2017, Demi Lovato lanzaba el sencillo "Tell me you love me". Perteneciente al álbum "Tell me you love me" (2017) y compuesto por Kirby Lauryen junto a John Hill y Ajay Bhattacharya, la canción es acerca de atravesar un momento difícil tras terminar una relación amorosa "seria": "Cuando la grabé estaba pasando por una ruptura, y decía exactamente lo que quería decirle a esa persona. Quería escucharla decirme que me amaba. Así que realmente me identifiqué con ella cuando la grabé".