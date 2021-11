"Modo Borracho": la innovadora función de WhatsApp para prevenir mensajes indeseados

Con este nuevo cambio la aplicación de mensajería busca prevenir los accidentes a la hora de enviar mensajes. Si alguna vez le escribiste a tu ex pareja, mandaste fotos a gente que no debías o subiste videos de los cuales no estás orgulloso, no te preocupes, con la futura función de Whastapp no lo vas a volver a repetir. La actualización se encuentra en fase beta y todavía no está disponible en WhatsApp. Y no solo la aplicación comprada por Marck Zuckenberg está desarrollando esto. También se está poniendo a prueba una función desde el celular que se asimila al modo avión y hay rumores de que podría salir una aplicación con el mismo objetivo y podría ser descargable tanto para android como para iOs. Si querés utilizar tu smartphone, vas a tener que demostrarle a la app que ya estás sobrio. Tiene varias funciones, que van desde evitar llamar a ciertos números hasta bloquear ciertas aplicaciones. La nueva función no es obligatoria pero en caso de que esté activada y uno desee realizar alguna acción bloqueada, la barrera más usada por los desarrolladores es la de resolver ecuaciones matemáticas que requieren de razonamiento lógico, lo cual se volverá dificultoso si no te encuentras en tus plenas capacidades.



Fuente: https://www.perfil.com/