El Día Mundial de la Diabetes es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes, lo que convirtió al ya existente en un día oficial de la salud de la ONU. Su propósito es dar a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad. Este día nos recuerda que la incidencia de esta afección se encuentra en aumento y continuará esta tendencia a no ser que emprendamos acciones para prevenir este enorme crecimiento. Se calcula que el 9,3% de los adultos entre 20 y 79 años tienen diabetes, es decir, un total de 463 millones de personas. En el año 2010 la estimación era de 438 millones de personas con diabetes para el año 2025, una cifra que ya ha sido superada en 2019. La IDF señala que habrá 578 millones de personas con diabetes para el año 2030 y unos 700 millones para 2045. Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área. El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre. Se escogió esta fecha porque es el aniversario de Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921. El logotipo es un círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes que fue creado como parte de la campaña de concientización "Unidos por la Diabetes". En muchas culturas, el círculo simboliza la vida y la salud. El color azul representa el cielo que une a todas las naciones, y es el color de la bandera de Naciones Unidas. El círculo simboliza la unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de esta enfermedad. Hay un tema especial para cada año. El de este año es: "Acceso a la atención de la diabetes". Cien años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los pacientes con diabetes requieren supervisión y apoyo continuo para controlar su afección y evitar complicaciones. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad. Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal. El centenario del descubrimiento de la insulina presenta una oportunidad única para lograr un cambio significativo para las personas que viven con diabetes y los millones más que están en riesgo. Unida, la comunidad mundial vinculada al problema de la diabetes tiene la influencia y la determinación para lograrlo. Solo se necesita asumir el desafío.





