Salud a un paso de implementar la Historia Clínica Electrónica

(Por InfoGEI) - "Esta estrategia apunta a colaborar con la unificación del Sistema Nacional de Salud por eso, en el caso de la HCE, se trata de que todos los efectores, tanto municipales como provinciales, tengan una misma historia clínica de manera que el paciente no tenga que volver a transmitir toda la información cada vez que realiza una consulta; que se puedan hacer las derivaciones y generar un turno para las mismas de manera ordenada", explicó la subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, Leticia Ceriani. La funcionaria agregó que "esto permitirá una mayor organización del sistema de salud y la integración de la información sanitaria de cada uno de las y las bonaerenses, y para eso no sólo estamos dotando de esta herramienta a municipios de la Provincia sino que también estamos trabajando con aquellos distritos que ya han desarrollado una historia clínica electrónica propia para que puedan seguir utilizándole siempre que sea interoperable con la nuestra para poder garantizar que la información sea compartida y este unificada en una misma nube provincial". La cartera sanitaria bonaerense trabaja en la puesta en marcha de este proyecto junto con el Ministerio de Salud de Nación, y apunta a obtener una historia clínica de código abierto; es decir que cada una de las jurisdicciones pueda aportar datos y modificaciones a ese documento de acuerdo a la realidad sanitaria y a lo que necesita cada territorio. Integración de los subsistemas Al respecto, la subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal, Victoria Anadon, detalló que "estamos hablando de la integración de los subsistemas, y del acceso al derecho a la información y a la democratización de cuestiones que; a veces quedan fuera del alcance de la propia persona respecto a su estado de salud. Este es un objetivo que trazó Gollan, y ahora con Nicolás Kreplak como Ministro, apuntamos a poder tener esta herramienta accesible para todos los sectores, tanto provincial como municipal, y todos los niveles de atención". En tanto, la abogada del gabinete de Salud, detalló que la HCE "también implica un desafío respecto a la protección de los datos y otras cuestiones, que en nuestro país está protegida por una ley especial, y que siempre hemos tenido la premisa desde el gobierno de la Provincia de ser observadores rigurosos de esa protección, lo que exige que todas las áreas del Ministerio estemos trabajando en conjunto, además del Salud de la Nación y otras áreas como Gobierno Digital". Presentación de la estrategia La iniciativa fue presentada hoy de manera formal por las autoridades sanitarias en una reunión virtual que se llevó adelante con los secretarios de Salud, directores de Regiones Sanitarias, y equipos de salud de 31 municipios. Estos distritos fueron priorizados por el Ministerio de Salud bonaerense para hacer un relevamiento de la situación; tanto de la Red de la que disponen como del equipamiento informático de cada uno, y de la existencia o no previa de historias clínicas en función de estas cuestiones, y para seguir avanzando en la ejecución de esta herramienta tanto en el primer nivel de atención; como en los hospitales municipales y provinciales. La exposición de la estrategia estuvo a cargo del director de Información en Salud, Santiago Pesci, quien detalló que este proyecto "se enmarca en una agenda digital en salud que tiene como principal objetivo resolver la fragmentación del sistema de información en salud y; de esa perspectiva colaborar a la integración de todo el sistema". Rol de la HCE fundamental El especialista explicó que la implementación de la HCE tiene un rol fundamental porque ayuda a recuperar y fortalecer la implementación de sistemas que tengan que ver con la micro gestión de los establecimientos con los procesos estructurales de los centros sanitarios, y ayuda a fortalecer una sistema de información que no fragmente a las personas, que reúna los datos de salud de manera longitudinal, y que permita instalar y fortalecer el trabajo en red junto al seguimiento por líneas de cuidado. En ese sentido, afirmó Pesci, "este proyecto no es sólo la implementación de la historia clínica electrónica, sino que también va acompañado al empadronamiento y a la gestión de turnos, al desarrollo y la ejecución del sistema de referencia y contrareferencia. Por eso creemos -concluyó el funcionario de Salud bonaerense- que esto nos va a ayudar a disminuir las barreras de accesibilidad al sistema de salud y mejorar la articulación entre niveles de atención".