Es un tema lamentablemente muy actual, y que alarma; y más acercándonos a fin de año, es importante el rol de la familia o amigos, en relación a la problemática del adolescente, joven o no tan joven, tenemos que llegar a ellos, para poder hablar sobre sus proyectos de vida y darle orientación y esperanza de futuro, en las distintas oportunidades que tengamos, para que ellos puedan comunicarse, y poder alejarlos de las muchas causas posibles; bullying (maltrato, hostigamiento, burla), tentaciones, vicios, alcohol, drogas, malas compañías, sexo irresponsable, sida, embarazo precoz, abusos, acosos, rechazo, falta de autoestima, falta de preparación para enfrentar el futuro, matrimonio forzado, enfermedad mental, depresión, estrés, desesperanza, dolor por una pérdida o enfermedad, falta de fe en Dios, etc. El suicidio es rendirse, es darse por vencido, es abandonar, es cobardía, para no enfrentar los problemas. Es una "falsa solución", a una situación temporaria. Pero para los jóvenes y adolescentes o adultos en soledad, puede parecer algo demasiado grande e imposible de vencer. Si te dejas llevar por tus emociones, es importante que estés consciente, y razones antes de tomar decisiones sin retorno. Nunca dejes que tus emociones tomen decisiones. "Las emociones son temporarias, las consecuencias no". < Busca ayuda >. Si tú o alguien cercano está pasando por algo así: por favor, busca ayuda. ¿Estás encerrado/a en cómo te sientes, y tus emociones están controlando tus decisiones? < Habla > Los cristianos tenemos esperanza para cualquier situación, en Cristo Jesús. No te prives de una vida mejor de la mano de Jesús y la eternidad con Él, por un momento de dolor o un tiempo de desesperación. Ningún problema es tan grande como para rechazar la ayuda de Jesús y su salvación. Él quiere ayudarte a no cometer suicidio. El suicido es, para todos los efectos, un auto-asesinato. Donde no habrá tiempo ni lugar para el arrepentimiento. ¿Sabías que el diablo quiere arruinar y destruir tu vida? No te equivoques, el diablo es real. Él está activo, y ha perfeccionado sus estrategias. Su principal misión es robar, matar y destruir tu vida. Si él puede, y tu lo dejas, él lo hará. Lo dice La Biblia; "El ladrón (satanás) sólo viene para robar y matar y destruir; pero yo (Jesús) he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Juan 10:10) Ven a Cristo, el quiere ayudarte para que tengas vida, y vida en abundancia... ¡Hay esperanza!, se puede sentir como si no hubiera, pero hay. Dios es más grande y más fuerte que cualquier cosa que el Diablo puede intentar. Él es poderoso para salvar y Él es nuestra roca y nuestra salvación. Dios puede liberarte de lo que sea, que estés pasando. La Biblia nos da instrucciones en lo que debemos centrarnos, en: (Romanos 12:2) "No se ajusten al modelo de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Y entonces, serás capaz de comprobar cuál es la voluntad de Dios para ti, buena, agradable y perfecta". Es decir, esforzarse por renovar tu mente, siguiendo a Jesús y con su ayuda. (Filipenses 4:8-9) "Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que has aprendido y recibido y oído y visto en mí, practica estas cosas, y el Dios de paz estará con vosotros". O sea, un cambio de vida en Cristo Jesús. No estamos diciendo que "todo será positivo" o algo así. Estamos diciendo que el camino de Dios es la mejor manera de salir adelante. ¡¡¡Compruébalo!!! ¡En Cristo hay esperanza! Busca ayuda, busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar