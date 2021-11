Todo tiene un final, incluyendo nuestras vidas terrenales. La vigilia permanente no es una carga, sino más bien un estado pleno de conciencia al que debemos aspirar para alcanzar la paz con nosotros mismos y con los demás. En este trigésimo tercer domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del evangelio según San Marcos, Capítulo 13, versículos del 24 al 32: "Cuando hayan pasado los sufrimientos de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo; 25 las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se estremecerán. 26 Entonces se verá llegar al Hijo del hombre en las nubes con gran poder y gloria. 27 Y él enviará a los ángeles para que convoquen a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales, del confín de la tierra hasta el confín del cielo. 28 Fíjense en el ejemplo de la higuera: cuando ustedes ven que sus ramas se ponen tiernas y comienzan a brotarles las hojas, saben que el verano está cerca. 29 Pues de la misma manera, cuando vean esto que les anuncio, deben saber que el fin está cerca, a las puertas. 30 Les aseguro que no pasará la actual generación hasta que todo esto acontezca. 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32 En cuanto al día y la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo ni el Hijo. Solamente el Padre lo sabe". "El evangelio de hoy -dice el padre Rufino Giménez- está escrito en dentro del género literario denominado apocalíptico, dado que revela una serie de secretos o revelaciones acerca de los últimos tiempos, que nosotros llamamos las postrimerías. Se trata de información develada a los justos y perseguidos con el fin de que no pierdan la esperanza. El caracú del tema es la esperanza constructiva". "Entendamos que el fin del mundo -continúa el sacerdote Rogacionista- lo es en los términos tal como lo conocemos hoy donde convivimos con la maldad, la opresión, el odio, la corrupción… y el comienzo de un mundo nuevo donde reinará la paz, la justicia, el amor y la fraternidad, sin oprimidos ni sufrientes… La imagen de la higuera, exhorta a prestar atención a los signos que anuncian la venida de ese nuevo tiempo. Es decir, debemos estar preparados para la llegada del reino, estar vigilantes como en la parábola las cinco necias y las cinco prudentes, que vimos en noviembre el año pasado, quienes tenían sus lámparas cargadas con aceite porque su señor llegaría en cualquier momento… sólo el Padre sabe cuándo. Es muy similar, explicado con otros ejemplos. Lo que no cambia es que debemos confiar en las palabras de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Es una exhortación a la esperanza, y una invitación a evitar la tentación tan humana de evadir nuestra responsabilidad, estando atentos a las señales y signos de un Dios actuante en nuestras vidas. Respondiendo a ese Dios que nos interpela, y nos llama constantemente a mejorar nuestras vidas, ser partes de la construcción de una sociedad armónica y solidaria, dejando en manos de Dios la justicia total. La virtud teologal de la esperanza fundamenta la fe… transitemos una espera confiada, esperanzada y sobre todo creativa, siempre con los pies en la tierra. No son solo consejos o buenas intenciones: las cosas pasan. ¿Supieron del testimonio de Norma Giménez, en la última misa por los enfermos? Desde mayo que no podía mover su brazo izquierdo por el dolor que le generaba y nadie sabía darle una respuesta? Sólo le entregó su dolor a Jesús". "La misión del género apocalíptico no es la de causar miedo a lo que vendrá… todo lo contrario: pasa por hacer visible, tangible, audible, algo que estaba oculto, invisible e inteligible… por lo tanto, ahora que fuiste informado, ¿Cómo vivís la presencia de Dios en tu vida? ¿Experimentás a Dios como un amigo cercano o le tenés miedo? Si es el miedo el que te moviliza, no has madurado en tu fe y debés seguir intentando. Los bautizados tenemos una oportunidad de oro para vivir el evangelio, sólo tenemos que confiar y ser resilientes: el amor y misericordia de Dios serán nuestra salvación cuando lleguen los tiempos definitivos. Estemos despiertos: no se trata sólo de portarse bien, sino de no tener más remedio que hacerlo así porque no nos cabe otra posibilidad. La Eucaristía, la oración, la reconciliación, las buenas obras, la lectura de la palabra de Dios es el camino para lograrlo. Será entonces que ya estaremos viviendo hoy la recompensa prometida", concluye el Párroco de Nuestra Señora del Carmen.