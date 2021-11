"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

14 de Noviembre de 2021 - Año II-Edición Nº 158 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina EL BEATO CARLOS ACUTIS EN CAMPANA El viernes 12 de noviembre, una reliquia del Beato Carlo Acutis visitó la parroquia Santa Florentina. La reliquia fue recibida por nuestro párroco Fernando Crevatin quien a continuación celebró una muy emotiva misa en el templo Catedral, donde se pidió especialmente al Beato Carlo Acutis su intercesión por las intenciones personales y comunitarias, Y se rezó por su pronta canonización. Una nutrida concurrencia de distintos puntos de nuestra ciudad y ciudades vecinas, se sumaron a esta misa en un horario no habitual, para rezar, y participar de la Santa Eucaristía, "la autopista al cielo", como decía Carlos. El beato Carlos Acutis, llamado el "ciber apóstol de la Eucaristía", cultivó una gran sabiduría fruto de su estrecha relación con Jesús y María, y que se reflejó en sus obras y en palabras como: "Cuanto más recibamos la Eucaristía, más nos haremos semejantes a Jesús, de modo que en la tierra tendremos un anticipo del Cielo". La reliquia de 1º grado que peregrina es un cabello del Beato que está protegido en un: Porta-relicario: revestido en paño rojo. Relicarios de madera calada con cinta argentina. Custodia de bronce con Reliquia incorporada Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros y nuestros jóvenes.





Reliquia del Beato Carlos Acutis



REUNIÓN EN EL ATENEO PARROQUIAL Querida Comunidad de la parroquia Catedral Como todos ya saben, una gracia muy grande nos ha concedido el Señor en este año. Nuevamente tenemos todas las instalaciones del Ateneo (inclusive el salón grande donde muchos de Uds. tuvieron su primera "matinée") para realizar eventos y reuniones de pastoral. Será importante reunirnos para ver el lugar, celebrar el encuentro después de casi dos años de pandemia, y reflexionar sobre la propuesta del Santo Padre Francisco sobre la Sinodalidad (caminar juntos). Los convoco entonces para el próximo viernes 19 de noviembre 19,00 hs - Eucaristía 19,30 hs - Reunión hasta las 21,30 hs. La dirección exacta para quienes no conocen el sitio es Intendente Varela 418. Que el Señor nos dé el Espíritu Santo para discernir juntos los caminos más apropiados para el anuncio de la Buena Noticia. Llevemos algo para compartir al finalizar la reunión y no olvidemos cumplir con el protocolo sanitario. Dios nos anime, y la Virgencita de Luján nos proteja. Padre Fernando

Reunión de la Comunidad de Santa Florentina



PEREGRINACIÓN A LUJÁN El lema y la canción "Con María y José, caminamos con esperanza" fue alentando a cientos de fieles, en su mayoría jóvenes, que el sábado 6 de noviembre partieron de distintos puntos de nuestra diócesis de Zárate - Campana para converger en el Santuario de Luján donde el domingo 7 de noviembre se celebró la Santa Misa de cierre, presidida por Mons. Pedro María Laxague. Durante la exhortación a los peregrinos que salían de Catedral, nuestro obispo se refirió al término "sinodalidad", que significa "hacer camino juntos", o sea, "haremos eso hoy y queremos hacerlo siempre en la vida de la Iglesia. Si cada uno va por su lado, sin importar el otro, eso no es iglesia. La Iglesia son aquellos que caminan juntos. Luego durante la misa reflexionó así: "El apóstol San Juan llevó a María a su casa (Juan 19, 25-27), así también nosotros la vamos a llevar en nuestro corazón al volver de esta Peregrinación (…) Jesús le dijo a Juan "ahí tienes a tu Madre" (…) y todos sentimos y sabemos que María es nuestra Madre, entonces si tenemos la misma mamá es que somos todos hermanos. Las madres quieren que sus hijos superen las diferencias, que se lleven bien…sepamos reconciliarnos entonces y caminar juntos, que no haya peleas. Tenemos que cuidar mucho cómo llevamos esa fraternidad a los demás." Todos los participantes destacan la excelente organización y participación de los distintos voluntarios que colaboraron en la protección y auxilio de los peregrinos. ¡¡¡A TODOS MUCHAS GRACIAS!!!

Bendición de Mons. Laxague a los peregrinos desde el atrio de la Catedral



ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Se encuentra disponible el ´Documento para el discernimiento comunitario´ de la Asamblea Eclesial de América Latina, un subsidio que ha sido elaborado a partir de las múltiples contribuciones del Pueblo de Dios al proceso de escucha. Con este documento los 1.000 asambleístas que participarán, tanto presencial como virtualmente, desarrollarán los trabajos en los diferentes grupos entre el 21 y 28 de noviembre. El equipo que ha preparado este texto -coordinado por Monseñor José Luis Azuaje (Venezuela) y la Hermana Birgit Weiler (Perú)-, explicó que "la participación activa de tantas personas ha sido una gracia, una experiencia fuerte de sinodalidad. Invitamos a leer el Documento de modo pausado, en actitud orante y de discernimiento, es decir, dando espacio para que Dios nos hable a través de sus letras". En este documento se han propuesto una serie de preguntas para convocar "a contemplar los diferentes aspectos vinculados con cada uno de los temas centrales, reflexionándolos al caminar juntos como peregrinos enamorados del Evangelio, abiertos a las sorpresas del Espíritu". Descarga el documento a continuación: https://asambleaeclesial.lat/wp-content/uploads/2021/11/Documento-para-el-discernimiento-AE_FINAL-DIGITAL.pdf PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com