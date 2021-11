P U B L I C







TC REGIONAL: Los dirigentes de la categoria confirmaron que la próxima fecha del campeonato se desarrollará el venidero 21 de noviembre en el autódromo de La Plata para las clases GTA y GTB donde se comienza a delinear los presentes torneos. TERCERO: En la Clase GTB viene corriendo el representante de Lima Yamil Bottani que viene de obtener un tercer puesto en la final a desarrollarse en el autodromo porteño con la Chevy que arma en su taller con la motorización de Scoccosa. IDEA: Continuando con Yamil la idea es continuar el próximo año en la Clase y manteniendo el mismo equipo por lo cual ya está evaluando los pasos a seguir y ya conversó con sus sponsors. CHASIS: Además para el año próximo Claudio Bottani papá de Yamil acaba de armar un chasis para sumarse a una categoria zonal que no pasa del TC Regional del TC Bonaerense donde quiere volver a la actividad después de varias temporadas. BUSCAR: Todo hace pensar que el ex piloto de la categoria Alma está evaluando para el próximo año volver a la actividad a la clase dos y con sus allegados ya empezaron a buscar ese auto para concretar tal emprendimiento. GANAS: Dentro de este contexto se lo pudo ver a Matias Covello que si bien apareció en esta última carrera el carpintero tiene muchas ganas de volver a correr aunque no tiene hoy por hoy los presupuestos acorde para ser parte de la categoria. POSIBILIDAD: En cuanto al joven Mendoza la posibilidad de seguir en el mundo de las dos ruedas marcan sus ganas de seguir ya sea en el Enduro o quizás en el motocross tema que definirá para el año venidero. CUARTO: En el predio de Pilar se llevó adelante una nueva fecha para los Jeeps del 4x4 donde desde Campana participó Iñaki Murillo que alcanzó un cuarto lugar en el contexto general de la participación del rubro campanense. REALIDAD: La realidad marcó el poco número de participantes que se hicieron presente en esta competencia de los Jeep y las camionetas que hasta dejaron sin la posibilidad de participar al campanense Sandro Ariu con su flamante vehículo para tal posibilidad. DUDAS: Esto ya puso en dudas la próxima competencia que en principio no tiene ninguna fecha adjudicada y en principio se habla de no llegar a concretar la misma una lástima para quienes venian participando. REALIZAR: En cuanto a Jorge Biggi está en pleno trabajo en su nueva camioneta en la cual hay que realizar diferentes acondicionamientos para estar en la categoria y cree que para el año puede volver. CUARTO: Viene de correr en el autódromo de Buenos Aires en la clase de los chasis del TC Regional donde Gastón Fernandez alcanzó el puesto cuarto en la final con el Chevrolet motorizado por Sccocosa y el chasis a cargo de Pierci. ALEGRIA: Sin duda que la mayor alegria de Fernandez es haber encontrado el auto por el cual tanto se trabajó con el nivel competitivo deseado y ser protagonista hasta con la posibilidad de alcanzar el podio. ETAPA: La intención de Gaston Fernandez es terminar de lograr ese auto que se necesita para ir a pelear un campeonato y se trabaja para el año próximo que es la nueva etapa de todo el equipo con papá Ruben al frente de esta determinación. PROBAR: En el receso la idea es trabajar para finalmente encontrar el equilibrio que se busca y con esta posibilidad de ir a probar servira de mucho dado que nunca se pudo concretar por razones laborales. CONTENTO: Así se mostraba tras la carrera bajo una lluvia muy fuerte el representante de Zárate Leandro Cracco en la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Rio Cuarto tras largar del fondo y llegar en el puesto doce con mas de 30 autos en carrera. SALTO: Sin duda que los cambios que provocó el equipo con motorización nueva y en su momento de chasista le dieron un salto importante al auto que el flaco Cracco supo capitalizar para mejorar su performance. CONTAR: Esto ya provocó que todo se empezó a encaminar para el año próximo con el mismo equipo y Cracco decidió darle continuidad un año mas en la clase Uno del Pista y ya cuenta con sus clásicos sponsors que ya le confirmaron que lo acompañarán una nueva etapa. COMODIDAD: Para trabajar con mayor comodidad el Fiat Uno de Cracco se dejará en el taller de su preparador para agilizar los pasos a seguir. CAMPEON: La categoría Turismo Pista ya entregó en su última carrera en Córdoba a su flamante campeonato en la clase Uno que quedó en manos de Matias Alvarez. DUDAS: Si bien este fue un año positivo desde lo deportivo para el piloto local su futuro en la alta competencia presente un mar de dudas porque el tema de la cuestión económica marcan un futuro no deseado y por el momento cerrará este campeonato para quedar muy bien con quienes apostaron a su propuesta. FIESTA: Como ya adelantamos en esta sección la próxima fiesta del automóvil se estará desarrollando el venidero 28 de noviembre en el Parque Urbano desde las 10 hs. LOGRAR: No fue su mejor performance en el fin de semana para picar al representante local Mauro Salerno que no logró el tiempo deseado para traerse el premio y eso que contó con el asesoramiento de Fernando Moreno. Mirá vos! ROTURA: Tras el Rally Federal desarrollado en Chivilcoy Gerardo Emma no logró lo deseado ante la rotura del motor que le quitó la posibilidad de sumar los puntos para el campeonato que viene buscando el titulo en esta temporada ahora deberá ir a definir en la próxima carrera a realizarse en Lincoln. QUINTO: Por su parte Vicky Emma abordo del Ford Fiesta en la Clase Dos tras una carrera difícil de lograr un quinto puesto y sumó puntos para el campeonato cerrando otra buena performance de esta joven de 22 años y con mucho futuro. DEJAR: En cuanto a Gustavo Emma con su Bora también se lo rompió y no dejó que terminara una carrera que venía dándole una buena performance pero llegó hasta donde pudo y ya se trabaja en el auto para la próxima. ALQUILER: Como ya adelantamos Gabriel Emma no fue de la partida dado que su Mini Cooper está para alquilar y su dueño ya aguardo el próximo año para hacer algunas competencias. TERMINO: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba el pasado fin de semana donde el piloto local Matias Milla con el Renault del equipo oficial clasificó quinto, terminó séptimo en la carrera clasificatoria y en la final quedó ubicado en el séptimo lugar. UBICADO: Con la última carrera del TC Bonaerense en la clase A el piloto campanense Juan Pablo Galliano ahora quedó ubicado en el campeonato en el puesto décimo cuando aún no finalizó el torneo. ESCENARIO: La posibilidad de ver girar autos de carreras en el autódromo de San Andres de Giles en su nuevo escenario puso muy contenta a muchas personas y mas aún en la forma que se pude ver presentado. Bienvenido! DISFRUTAR: De hecho ya hay una idea que el próximo año se pueda comenzar a transitar por las categorias que deseen disfrutar este nuevo trazado que se recuperó este nuevo trazado que se recupero para el automovilismo zonal. PODIO: Viene de presentarse en el autódromo de La Plata en la categoria GT 900 en la Clase A donde logro interesante tercer puesto que lo colocó en el podio y con la alegria de sumar puntos para el campeonato intentando llegar entre los diez para el año próximo. MOTIVACION: Sin duda que Ivan Gonzalez con este tercer puesto la motivación creció mucho para el representante de Zárate que también confirmó que el próximo año continuará en la categoria. NUEVAS: La llegada de la primavera nos pone de cara a ver las nuevas motos electricas que llegaron al mercado local en la esquina de Rawson y Alberdi en nuestra ciudad donde sorprende las bondades de cada modelo de las tres terminales que allí se exponen. TORNEO: Ya quedó confirmado que el torneo de verano se pone en marcha en el mundo de los ciclomotores lo que tiene muy contento a los representantes de nuestra ciudad. MULTA: Venian viajando en Ruta Internacional y entre el ex campeón de Alma y el ex presidente de Club local venían demostrando sus condiciones conductivas partiendo desde la provincia de Córdoba para nuestra ciudad, pero algo se complicó y multa de por medio pudieron llegar al pago chico. De no creer!! QUIEN: Lo que aún no quedó claro de los dos quien se hizo cargo de la misma si el presidente o el piloto tomando como parámetro no son ágiles para sacar del bolsillo y pagar la boleta. SORTEOS: Los dirigentes que rigen los destinos del kartódromo de Zárate han implementado un sorteo de chancletas con la posibilidad de ser parte del mismo cuando abonas el circuito y vas a probar. No contabamos con tu astucia...! CASCO: Momentos difíciles y de zozobra vio el piloto Gustavo Monin en el kartódromo de Zárate cuando previo intento de subir al karting quiso colocarse el casco algo muy difícil de concretar y todo el equipo colaboró para tal determinación del popular mono. FAMILIA: Todo se está armando para llegar a la próxima carrera de la clase Light en el TC Bonaerense por parte de Braian Donamari que toda la familia fiel a su estilo trabajó para tener el auto para cerrar el año en pista. DECIDIR: No muchos saben que la ex piloto de karting Delfina Villaverde está decidiendo por estos dias su vuelta a la alta competencia en un auto posiblemente en la categoria Alma llamase Promocional o TC 1600 como clara propuesta para lo que viene para la señorita. CONCRETO: Lo concreto que con la motorización de Leo Scoccosa y el Vasquito Iturri en el chasis mas todo el esfuerzo de los Donamari quienes llegan a esta carrera para luego ya pensar en el próximo campeonato. MUCHAS: Luego de unas merecidas vacaciones Melon Ariel se prepara para la última carrera del año en la categoria Enduro Baires donde llega con muchas posibilidades de traer el campeonato para Campana luego de realizar un muy buen torneo. SORPRESA: Siempre es una caja de sorpresas Don Julio Moyano ex campeón del TC Regional porque luego de intentar cantar, después tocar la guitarra ahora está participando en un equipo de fútbol como arquero donde dejó sorprendido a sus amigos. TITULOS: Sin duda que para Jorge Barrios el oriundo de Pinamar fue su gran año dado que logró dos titulos uno en el TC 2000 con el Renault y repitió su segundo campeonato en la Formula Renault con tan solo 17 años lo que lo pone de cara a un piloto con un futuro interesante. OFICIAL: Esto ya provocó que Don Jorge Barrios desde el próximo año será piloto oficial del equipo Toyota junto a Julian Santino lo que marca un gran momento para el ferretero de la costa atlántica. SUMARSE: En reciente nota radial Sergio Tapié dejó entrever que se sumará a la próxima fiesta del automóvil con su auto de competición electrico que sera parte ademas de los autos que girarán en la avenida Larrabure. Bienvenido! CONVERSACIONES: Las conversaciones entre el JRT y el equipo del Emma Tean están en pleno desarrollo donde la idea es trabajar en orden conjunta desde el próximo año y están en ese momento donde serán muchos los temas para finalmente encuentren un equipo acorde para tal emprendimiento. INTENCION: Sergio Yaccobone tiene toda la intención de cara al próximo año volver a correr en los chasis del TC Regional donde el representante de Zárate cuenta con la colaboración de Bottani y estan en las primeras charlas para alguien que tuvo un paso interesante en la categoria. AUSENCIA: La ausencia en la última carrera de la categoria Alma en el autódromo capitalino por parte del piloto local en la clase Tres estuvo básicamente en un tema de los presupuestos que hoy por hoy son la vedette de este automovilismo que lo dejaron de a pie.

