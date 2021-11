Tras la pandemia, la Arquería Los Cardales quiere volver a dar en el blanco

En los momentos más duros de las restricciones los entrenamientos debieron interrumpirse, lo que alejó a sus integrantes de las competiciones. Pero ahora el Club San Lorenzo vuelve a llenarse de arcos y flechas. "Cuanto más tranquilo y más bajado a tierra estés, mejor va a salir el tiro". Sebastián Horisberger se adentró en el milenario arte del arco y la flecha como una forma de "desenchufarse" del trabajo. Lo que encontró fue algo mucho más profundo. "Casi una forma de meditar", dice el integrante de la Arquería Los Cardales, la única escuela de Campana, que hace pocos meses retomó los entrenamientos en el Club San Lorenzo, paralizados durante los tramos más duros de la pandemia. Pero esta arquería es más que un espacio para iniciarse en el deporte y afinar la puntería. Es un grupo de amigos. Y uno muy heterogéneo. Por allí anda Antonieta Patroni Turlo, ex subcampeona nacional y sudamericana. De solo 14 años, es una de las referentes de la escuela. La chica de pelos ondulados no es mucho más alta que el arco recurvo olímpico que domina con premiada precisión, aunque el COVID-19 la haya alejado de las competiciones. Ahora entrena hasta cuatro veces por semana para volver a la carrera el año que viene. "Mi mamá había visto una propaganda de la escuela por Facebook, probé y quedé encantada. La arquería me transmite confianza conmigo misma y me ayuda a enfocarme. Además acá somos como una familia en la que todos compartimos cosas y nos ayudamos", dice la joven promesa local. Antonieta practicaba en la sede Los Cardales de la escuela, que tuvo que cambiar de locación y en 2019 se mudó a las instalaciones del Club San Lorenzo, ubicadas en la esquina de Chiclana y Jacob. "El club me dio todo para empezar de nuevo", reconoce Andrés Watanabe, más conocido como "Toshi", el instructor y responsable de la arquería. "Actualmente hay 57 alumnos, de los cuales 20 participan en torneos", destaca. Esas competiciones son organizadas por Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO), miembro a su vez de la Federación Mundial de Tiro con Arco (World Archery). Los arqueros se dividen por edades y tipo de instrumento utilizado: están los arcos de madera tradicionales o longbow, el arco recurvo, el arco recurvo olímpico (incorpora mira y barras estabilizadoras) y el arco compuesto (que tiene poleas) para tirar a distancias superiores a los 50 metros. Antonieta Patroni Turlo fue subcampeona tirando con su arco recurvo olímpico a 15 metros. Leonardo "Toti" Piazza salió cuarto en el torneo llevado a cabo durante mayo en el Club Universitario de Arquería (CUDA) disparando al blanco a distancias superiores a la media cuadra. Toshi sostiene que hay un "boom" de la quería. "Tengo alumnos que vienen de Capilla del Señor, Pilar y Maschwitz", comenta el maestro, que se enamoró del deporte al ver practicarlo en su estado natural: con arco y flechas de maderas. Inmediatamente supo que la conexión con la actividad iba más allá de un flechazo pasajero y buscó capacitarse en escuelas de competición "para sobre ese aprendizaje construir y poder dárselo a los alumnos". Emma Zanabria, otra de las jóvenes de la escuela Los Cardales, dejó sus clases de baile hace un año para dedicarse a su nueva pasión, la arquería. "Me gustó cómo se veía, probé, me gustó aún más y a los 15 me regalaron un arco. Ahí empecé a practicar con Toshi y no paré", relata. Para su primer torneo en el CUDA tuvo que tirar a 30 metros como nunca antes lo había hecho, aunque lo vio un desafío que podía superar. Quedó a mitad de tabla. "Ahora estoy entrenando para el próximo torneo. Esta vez me siento bien prepara para competir y ganar", avisa. Y confiesa: "Cada flecha que tiro es algo que me calma y me permite mejorar".

La escuela que funciona en el Club San Lorenzo tiene más de 50 alumnos.





Las prácticas se realizan con un riguroso procedimiento de seguridad: todos disparan y recogen sus flechas al unísono.





“Toti" Piazza dispara con un arco compuesto.