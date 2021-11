El remero del CBC compitió, junto a Lucas Rojas, en Doble par Master C Masculino y terminó 4º en las finales. Este jueves y viernes se llevó a cabo el Campeonato Argentino de Remo Master (CARM) en el Club Náutico Villa Constitución. Allí, Gustavo "Pela" Bragán, remero del Campana Boat Club, estuvo presente y, acompañado por Lucas Rojas, corrió en Doble par Master C Masculino. El bote del Club Náutico El Timón entró en acción, en las eliminatorias, el jueves al mediodía. En las mismas, la embarcación ganó la Serie 2 con un tiempo de 3 minutos, 58 segundos y 18 centésimas. El Club de Remo Teutonia (Hernán Montero y Carlos Adrián Risso) terminó en el 2° puesto con una marca de 4m4s18 y, finalmente, el Club Remeros Escandinavos (Javier Cummins y Luis Heredia) fue 3° con 4m12s61. Por su parte, la Asociación Cordobesa de Remo (Germán Signorini y Bruno Balsamo) no participó. Así, el campanense avanzó a las finales que se disputaron en la tarde de ese día. En esta ocasión, el viento no los favoreció y finalizaron en el 4° puesto estableciendo un tiempo de 4 minutos, 18 segundos y 74 centésimas. Carlos Maknis y Benjamín Bolfson (Club de Regatas Rosario) se consagraron campeones argentinos con un tiempo de 3m58s73 mientras que Martín Martini y Rubén Knulst (Club Náutico Zárate) fueron subcampeones con 4m00s51 y Diego San Martín y Fabricio San Martín (Paraná Rowing Club) terminaron en el 3º puesto al registrar 4m10s46. Completaron la prueba, en los puestos 5º y 6º Javier Cummins y Luis Heredia (Club Remeros Escandinavos), con un tiempo de 4m29s59, y Hernán Montero y Carlos Adrián Risso (Club de Remo Teutonia), con 4m41s57. "Fue una experiencia muy buena y muy satisfactoria teniendo en cuenta lo poco que pudimos hermanarnos con 5 salidas al agua. Es casi imposible que un Doble llegué en el lugar en el que llegamos en un Campeonato Argentino" manifestó Bragán. "Hubo muy buen nivel, medallistas mundiales y campeones masters mundiales como es el caso de Maknis. Fue una experiencia extraordinaria" concluyó.

LOS REMEROS JUNTO A SU ENTRENADOR JORGE "VECHI" TORELLI.





GUSTAVO BRAGÁN Y LUCAS ROJAS FINALIZARON EN EL 4º PUESTO DE DOBLE PAR MASTER C MASCULINO.