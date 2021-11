Participaron más de 200 ciclistas y finalizó con dos podios campanenses. La cuarta fecha se realizará el 12 de diciembre. El pasado domingo se realizó en nuestra ciudad la tercera fecha de La Ruralera. Organizada por Fernando Saravia y Daniel Burgueño, la competencia de Rural Bike tuvo dos instancias: una de 26 kilómetros (2 vueltas) para Promocionales y otra de 52 kilómetros (4 vueltas) para las categorías competitivas. En la misma compitieron más de 200 ciclistas, quienes se hicieron presentes en la Escuela Nº 11 Almafuerte, ubicada en el Paraje El Morejón, centro de esta competencia. A las 11.50 partieron los corredores de la categoría Sub 23/Elite y, cada un minuto, se sucedieron las partidas de las demás categorías. El ganador de la General Caballeros fue Ángel Godano (Master A2) de José C. Paz en tanto que Javier Ortíz (Master A2) y Juan José Molina (Master B1) completaron el podio. Por otra parte, la ganadora de la General Damas fue Anabela Monárdez (Damas A) mientras que Rochy Cuba (Damas Elite de 20 a 29 años) y Maribín Berruti (Damas C) completaron el podio. Las actuaciones más destacadas a nivel local fueron las de Maira Barreto que ocupó el segundo escalón del podio de la categoría Damas B y la de Miguel Fossatti (Los Trankis) que ocupó el tercer puesto de Master D. Los vencedores por categoría fueron: Federico Alfonso (Promocional Varón A hasta 40 años inclusive), Martín Darre (Promocional Varón B más de 41 años), Alexis Acosta (Master A1), Ángel Godano (Master A2), Juan José Molina (Master B1), Darío Salvatierra (Master B2), Alejandro Nelson (Master C1), Luis Antonio Amas (Master C2), Juan Carlos Aldecoa (Master D), Benjamín Machado (Prejuvenil) y Uriel Meneghello (Sub 23/Elite). En la rama femenina, las ganadoras fueron: Miriam Sangalli (Promocional Dama A hasta 35 años inclusive), Claudia Mendes Neto (Promocional Dama B más de 36 años), Anabela Monárdez (Damas A), Nancy Cabezas (Damas B), Maribín Berruti (Damas C) y Rochy Cuba (Damas Elite de 20 a 29 años). Los ciclistas campanenses participaron en las siguientes categorías: -Promocional Dama B más de 36 años: Marina Silvana Peirone 12º, Perla Visconti 13º y Marina Vanina Bogao 17º. -Damas B: Maira Barreto 2º. -Promocional Varón B más de 41 años: Sergio Farchioni 40º. En representación de A Todo Pedal participaron los ciclistas Magdalena Edith Soto (6º en Promocional Dama B más de 36 años), Marcelo Alonso (16º en Promocional Varón B más de 41 años), Adrián Caroli y Humberto Ramallo (11º en Master D). Mientras que en representación de Los Trankis participaron: Germán Alum y Felipe Fumeau (7º y 32º en Promocional Varón A hasta 40 años inclusive), Gustavo Mecadan, Raúl Badaracco y Pablo Rosso Donetto (11º, 27º y 28º en Promocional Varón B más de 41 años) y Miguel Fossatti (3º en Master D). "Fue un gran evento y queremos agradecerles especialmente a las entidades, empresas y comercios que nos acompañan, como Municipalidad de Campana, Samurai, Aceite Esmeralda Moone, Granix, Eco de los Andes, Panadería Fenix e Indunor", resaltaron los organizadores. La cuarta fecha se realizará el 12 de diciembre. Previamente, el 5 de diciembre, La Ruralera llegará por primera vez a San Antonio de Areco.

MIGUEL FOSSATTI COMPLETÓ EL PODIO DE LA CATEGORÍA MASTER D.





MÁS DE 200 CICLISTAS PARTICIPARON DE LA TERCERA FECHA.