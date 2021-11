» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Legislativas 2021:

Amplio triunfo de Juntos en Campana









Sacó casi el doble de votos que el peronismo y consolida su hegemonía. Con el 52,6% de los sufragios, el oficialismo de Campana logró la meta que se había puesto tras las PASO: obtuvo un total de siete concejales y amplió su mayoría en el HCD. El Frente de Todos fue el único espacio político que perdió votos con respecto a septiembre. El oficialismo de Juntos mejoró su performance electoral respecto de las PASO, casi que duplicó en votos al peronismo y obtuvo siete bancas en el Honorable Concejo Deliberante, ampliando su mayoría y consolidando la hegemonía política en Campana. El espacio liderado por el intendente Sebastián Abella viene ganando los comicios locales de forma ininterrumpida desde 2013. El domingo tuvo su segunda mejor performance alcanzado los 30.287 votos -el 52,60% del total-, cifra superior a las cosechadas en 2013, 2015 y 2017, y solo por detrás de los 35.695 que logró en las elecciones ejecutivas de 2019. La victoria toma aún mayor dimensión si se tiene en cuenta que Juntos le sacó 23,12 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, el Frente de Todos. Es la mayor diferencia que el abellismo logra sobre el peronismo en la ciudad. Si bien las PASO ya habían trazado un escenario más que favorable para el intendente y su hermana Elisa, cabeza de lista, las generales profundizaron la tendencia. A la actual secretaria de Desarrollo Humano, Educación y Cultura, la seguirán al Concejo Deliberante el veterinario y funcionario municipal Gonzalo Brutti, Roxana Mottino, el concejal Christian Amaya (renueva), María Buchajezuk, Alejandro Barja Sosa y Sabrina Pérez. "Les agradezco a todos los vecinos que se acercaron a las escuelas para expresarse en las urnas y nos dieron una vez más su voto de confianza para que podamos representarlos y seguir transformando Campana como lo venimos haciendo desde el 2015", enfatizó el intendente en el marco de los festejos por la victoria. De esta manera, Juntos llegará a los 13 ediles y reforzará el control absoluto del HCD, la presidencia y la titularidad de las comisiones, despejando el camino para las normativas que el intendente desee ver aprobadas por el Departamento Legislativo. Al tiempo que estos comicios resultaron una nueva validación de la gestión del intendente, también dejaron en claro que en caso de continuar vigente la prohibición de las relecciones indefinidas, Abella tiene una candidata probada y de su riñón político capaz de relevarlo en 2023. Por el contrario, las Legislativas ahondaron la crisis de representatividad del peronismo, que no solo quedó muy lejos de Juntos sino que resultó el único espacio político que disminuyó su caudal de votos el domingo. Mientras el oficialismo incrementó en 5,33% los sufragios obtenidos, el Frente de Todos se contrajo en un 9%. El peronismo termina redondeando la peor elección desde que salió del poder en 2015, viendo socavada la base electoral que había alcanzando en 2019 con 25.228 votos a favor. Aun así, la pobre performance le bastó para colocar tres ediles en el HCD y retener las bancas que ponía en juego. Así, en diciembre, junto con la renovación del concejal Rubén Romano, jurarán como ediles la militante de derechos humanos Paola Garello y el camporista Leonardo Midón, coordinador general del operativo de vacunación contra el COVID-19 en Campana. "Vamos a seguir trabajando, con compromiso, responsabilidad y lealtad, en las políticas de reactivación para realizar el proyecto inicial que nos llevó a gobernar la provincia y la nación", manifestó Romano en las redes sociales conocida la derrota. La convocatoria de las urnas fue muy similar a las registradas en las PASO, cuando votaron 59.648 vecinos y vecinas. De acuerdo al conteo provisorio -hasta el cierre de esta edición se habían escrutado el 97,55% de las mesas- hubo 977 personas más que fueron a sufragar. Sumadas a los 1.654 votos que dejaron "sueltos" las listas que no lograron superar el piso mínimo en las PASO para jugar en las generales, esto permitió ampliar el caudal electoral a cinco de los seis espacios en pugna. En ese sentido, los liberales de Avanza Campana demostraron tener un crecimiento asombroso, aumentando sus votos un 71,92% (de 2.472 a 4.250) y quedando en tercer lugar con el 7,38% del total de sufragios. Pese a haber quedado a más de mil votos de los necesarios para colocar al menos un concejal, el espacio que lidera Diego Sarna se posiciona como tercera fuerza. El Frente de Izquierda tuvo una expansión aun más extraordinaria: creció 74,01%, llegando a los 2.993 votos y situándose cuarto con el 5,19%. Al igual que Sarna, para Emiliano Cuevas fue su primera prueba electoral como cabeza de lista, dentro de un colectivo integrado en la ciudad por militantes del PTS y el PO. Los dos frentes más rezagados en el conteo de votos también vieron aumentado su caudal. Lo más destacable es la consolidación de Vamos con Vos como quinta fuerza lográndose despegar de Unión por Todos por mayor cantidad de sufragios que el único que le había sacado de ventaja en las PASO. Ambos espacios representaron el 2,92 y 2,39%. Los votos en blanco se redujeron: pasaron de ser 3.369 en septiembre a 2.392 ahora (3,94%). En tanto, se registraron 634 (1,04%) votos nulos y 29 (0,04%) votos recurridos e impugnados.

EL INTENDENTE Y ELISA ABELLA ENCABEZARON LOS FESTEJOS EN LA NOCHE DEL DOMINGO.





ELISA ABELLA FESTEJA EL DOMINGO JUNTO A LA MILITANCIA EL AMPLIO MARGEN OBTENIDO.





EL ESPACIO LIDERADO POR EL INTENDENTE SEBASTIÁN ABELLA VIENE GANANDO LOS COMICIOS LOCALES DE FORMA ININTERRUMPIDA DESDE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 2013.







P U B L I C I D A D