» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Motoniveladora impactó contra estación de GNC









Fue ayer alrededor de las 17 y pudo haber sido una tragedia. Afortunadamente, sólo hubo que lamentar daños materiales. Un impensado accidente tuvo lugar ayer alrededor de las 17 en la estación de servicio de GNC de la marca Ng que se encuentra sobre Balcarce y diagonal Calixto Dellepiane, frente a la Ruta 6. El chofer de una motoniveladora perdió el control de la pesada maquinaria cuando su sistema hidráulico experimentó una falla, quedando sin dirección ni frenos, sobre la pendiente de Balcarce. Fue entonces que el pesado equipo vial de origen chino, marca Tiangong, impactó y volteó una de las 6 columnas que sostienen la cenefa de la estación de servicio e incluso arrancó uno de los surtidores de GNC. A pesar del peligroso accidente, no hubo que lamentar daños mayores ni hubo otras personas involucradas. Al poco tiempo personal municipal de Defensa Civil se presentó en el lugar y junto con personal del Comando Patrulla cortó la circulación vehicular en el sector, al tiempo que se evacuaron preventivamente los domicilios aledaños a la estación hasta que se aseguró no había fugas de gas.

FUE EN LA CALLE BALCARCE, A METROS DE RUTA 6









Todo ocurrió mientras un auto estaba cargando. Un hombre evitó ser atropellado. Luego zafó de las estructuras metálicas embestidas.

#Dato una motoniveladora embistió los surtidores de GNC en la estación de servicio NG de Balcarce y Ruta 6. Según trascendió por una falla mecánica se bloqueó la dirección y los frenos. No hubo heridos. Personal de mantenimiento cerró las válvulas de gas y revisaron los daños. pic.twitter.com/W3FfP3zQeG — Daniel Trila (@dantrila) November 16, 2021

P U B L I C I D A D