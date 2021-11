» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Colisión en la avenida Rocca









Ayer al caer la tarde, un Toyota Corolla y una Honda Titán colisionaron en el cruce de la avenida Rocca y Luis Costa. El impacto ocasionó que el auto perdiera su paragolpes. Sin embargo, el conductor de la moto, quien fue trasladado al hospital municipal San José por el SAME, no experimentó lesiones de gravedad, según trascendió. Intervino personal de Tránsito Municipal y efectivos del Comando Patrulla.

#Dato choque en pleno centro. Una Honda Titán circulaba por Av. Rocca hacia la plaza, al pasar al colectivo avanzó por Luis Costa un Toyota Corolla, la moto y el paragolpe quedaron en la vereda, SAME trasladó al motociclista con escoriaciones en las piernas y politraumatismos. pic.twitter.com/0T7JqMpDL3 — Daniel Trila (@dantrila) November 16, 2021

