Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Herido, sin papeles y sin moto









Un motociclista ingresó ayer a la Guardia del hospital municipal San José con un fuerte dolor en el coxis, luego de colisionar con un Renault Clio en el cruce de Siri y Bellomo, en el barrio Siderca. Cuando fue dado de alta, la moto ya no estaba: fue secuestrada por las autoridades, porque no tenía los papeles y no podía demostrar que era de su propiedad.



