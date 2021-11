» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. El intendente Abella agradeció el apoyo de los vecinos









"Seguiremos transformando la ciudad juntos", aseguró. Además, destacó el trabajo de sus fiscales para que sea una jornada transparente y democrática defendiendo cada voto. Juntos volvió a ganar las elecciones legislativas en Campana con el 52,6% de los votos a nivel local y, ante estos contundentes resultados, el intendente Sebastián Abella agradeció a los vecinos que volvieron a confiar en su gestión y eligieron a los concejales y consejeros escolares electos de la lista encabezada por Elisa Abella. "Les agradezco a todos los vecinos que se acercaron a las escuelas para expresarse en las urnas y nos dieron una vez más su voto de confianza para que podamos representarlos y seguir transformando Campana como lo venimos haciendo desde el 2015", enfatizó el intendente en el marco de los festejos por la gran victoria. Además, dirigió palabras de afecto y agradecimiento a toda la militancia que trabajó de forma territorial en cada barrio escuchando las necesidades de los vecinos, como así a los fiscales de Juntos que estuvieron en las escuelas desde muy temprano, por más de 12 horas trabajando para que sea una jornada transparente y democrática defendiendo cada voto. "Juntos consolidó los resultados obtenidos en las PASO y en estas elecciones los mejoró, permitiéndonos que siete de las diez bancas que se renuevan del Concejo Deliberante sean para nosotros y las otras tres para el Frente de Todos", dijo. "Hoy la Argentina y la provincia de Buenos Aires está atravesando una crisis muy fuerte con un presidente que está sin mando y con un gobernador que no existe y eso nos perjudica a todos, pero en Campana hay un equipo que trabaja todos los días para que eso no impacte tan negativamente en los vecinos", concluyó.

EL JEFE COMUNAL JUNTO A SUS CANDIDATOS A CONCEJALES, LLEGANDO A LOS FESTEJOS DEL DOMINGO.



