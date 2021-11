» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Elisa Abella: "En estos seis años concretamos cada promesa"









La primera candidata de Juntos resaltó "el gran apoyo" que el oficialismo local recibió en las Elecciones Legislativas del domingo. Durante los festejos que se desataron en la sede de Juntos ubicada en Bv. Sarmiento y San Martín, luego de confirmado el amplio triunfo en las Elecciones Legislativas del domingo, la primera candidata del oficialismo local, Elisa Abella, remarcó "el gran apoyo" recibido en las urnas. "Estamos muy contentos con el gran apoyo que nos dieron los vecinos. Ellos saben y valoran que en estos seis años concretamos cada promesa, que tenemos metas a largo y corto plazo", señaló. Y de cara al próximo Concejo Deliberante, que tendrá 13 representantes del oficialismo (mayoría y quórum propio), Elisa explicó: "Nos queda un Concejo Deliberante para seguir acompañando cada iniciativa del intendente y su equipo municipal a fin de seguir en este importante camino de transformación de la ciudad que está llevando a cabo". Además, manifestó que la nueva conformación le dará al cuerpo deliberativo "un alma viva" y "novedosas ideas y miradas con otra perspectiva" a través de personas profesionales y nuevas en el escenario político. En este marco, Elisa Abella recordó la figura política del reconocido vecino Charly Schneider, quien falleció en enero: "Me hubiese encantado que me acompañe en esta lista y trabajar a la par de él. Fue un gran trabajador que tuvo grandes gestos y acciones sociales buscando el beneficio de los vecinos". Por su parte, Gonzalo Brutti, quien ocupó el segundo lugar de la lista y se transformó ahora en concejal electo, resaltó el triunfo de Juntos marcando que "los campanenses ven que hay un grupo humano que tiene todas las intenciones de hacer las cosas bien y eso es lo que todos necesitan ver en la política" Y luego agregó: "La gente sigue confiando en el intendente Abella y en todo su equipo de laburo por todas las acciones que encaramos desde el 2015".

PARA ELISA ABELLA, LA NUEVA CONFORMACIÓN DEL HCD SUMARÁ "MIRADAS CON OTRAS PERSPECTIVAS".





MILITANTES ABELLISTAS CELEBRARON LA VICTORIA EN EL LOCAL DE BV SARMIENTO Y SAN MARTÍN.



P U B L I C I D A D