"Juntos", la fuerza más votada del país

Sin embargo, perdió adhesiones en CABA y Provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio (JxC) se impuso el domingo en distritos clave del país con una performance menor a la obtenida en las PASO en algunas provincias, como Buenos Aires y el territorio porteño donde, si bien reafirmó su hegemonía, la lista encabezada por María Eugenia Vidal obtuvo menor nivel de adhesiones, mientras se evidenció un crecimiento del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Vidal alcanzó el 47 por ciento de los votos (con el 99% de las mesas escrutadas), en tanto el libertario Milei, obtuvo el 17% con un crecimiento de casi 5 puntos porcentuales respecto a las PASO. En el estratégico territorio bonaerense también revalidó el triunfo que tuvo en las PASO, si bien la lista encabezada por Diego Santilli sufrió una merma de votos y se impuso por una ajustada diferencia de 1.3 puntos porcentuales a la nómina del Frente de Todos (FdT) liderada por Victoria Tolosa Paz (39,83 por ciento a 38.52, con más del 97% de las mesas escrutadas), lo que marcó una recuperación del oficialismo a la contundencia de Juntos en las PASO. Juntos también reafirmó su victoria en otros distritos clave como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Asimismo como en las PASO ganó en Misiones, Jujuy, San Luis, Santa Cruz, Entre Ríos, La Pampa y Chubut. Mientras tanto no logró revalidar los resultados de septiembre en Chaco y Tierra del Fuego. Así, JxC se ubicó en estas legislativas como la fuerza más votada a nivel nacional, lo que evidenció una recuperación del espacio tras los magros resultados que obtuvo en las presidenciales del 2019, algo que abrió las expectativas de los principales dirigentes del espacio de cara al 2023. "Hoy ganaste vos; no pudieron con nosotros", expresó Vidal, al hablar en el búnker porteño de JxC, en Costa Salguero, donde estuvo escoltada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri y otros dirigentes y candidatos del espacio. EL FIT-U, TERCERA FUERZA Sumó cerca de 1,5 millones de votos, lo que constituyó casi el 6 por ciento. Milei y Espert realizaron una muy buena elección. Los candidatos del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) y de los espacios "libertarios" festejaron el domingo los buenos desempeños que les posibilitaron alzarse con cuatro y cinco bancas a nivel nacional, respectivamente. El FIT-U se consolidó como la tercera fuerza nacional y reafirmó el resultado que obtuvo en las PASO del pasado 12 de septiembre, al sumar cerca de un millón 500 mil votos, lo que constituyó casi el 6 por ciento de las voluntades en estos comicios. Consiguió así revalidar las dos bancas que ponía en juego en la provincia de Buenos Aires y ganó dos más, una en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la provincia de Jujuy. Si bien en estos dos distritos se ubicó en cuarto lugar, en la sumatoria de distritos nacionales logró consolidarse como tercera fuerza. En tanto, La Libertad Avanza, el espacio que lidera el economista Javier Milei, superó en la CABA la performance que realizó en las primarias y que le permitió posicionarse como la tercera alternativa electoral después de Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT). Por su parte, Avanza Libertad, la opción que en provincia de Buenos Aires encabezaba José Luis Espert, superó el registro de las PASO y se quedaría con tres bancas, lo que derivaría en una proyección de una fuerza de carácter nacional que represente a la derecha liberal con cinco miembros. En tanto que Vamos con Vos, el espacio de Florencio Randazzo, confirmó el magro resultado de las PASO, y quedó afuera del futuro Parlamento. Los candidatos de Avanza la Libertad y La Libertad Avanza lograron colocarse como tercera fuerza tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires, superando los porcentajes que habían obtenido en las PASO y asegurándose 5 diputados en el Congreso. El candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, alcanzó con el 95,84 por ciento de las mesas escrutadas, el 17,03 por ciento de los votos, superando por casi 4 puntos el 13,66 que había obtenido en las primarias, celebradas el pasado 12 de septiembre. Por su parte, José Luis Espert, candidato por la provincia de Buenos Aires, logró el 7,49 por ciento de los votos, sobrepasando el 4,87 obtenido en las PASO y arrebatándole el tercer lugar de la provincia al Frente de Izquierda.

