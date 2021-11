» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

16 de Noviembre de 2021











AMAGÓ En la jornada posterior a las elecciones legislativas, el dólar blue amagó con subir pero finalmente cerró apenas por debajo de los $200, mientras el Banco Central se desprendió de sólo USD 35 millones para apuntalar la oferta. En el mercado informal, la divisa norteamericana cotizó a $196,5 comprador y 199,5 vendedor. Analistas, inversores y público en general vivió con expectativa el inicio de la jornada financiera y la reacción del dólar, un termómetro de la realidad. Pese a los malos pronósticos, la plaza cambiaria operó con tranquilidad, sin grandes volúmenes en el sector mayorista y con tendencia a la baja. SOLICITUD El FMI pidió que la Argentina presente un plan con "amplio apoyo político y social", y que el país ataque la "alta inflación", en la primera reacción tras las elecciones legislativas del domingo. El organismo consideró "importante" que el plan que negocia con la Argentina para refinanciar una deuda de USD 44.000 millones tenga un fuerte respaldo del arco político. El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley con un plan económico dentro del marco de un programa con el organismo. Un vocero del FMI dijo que se continúa trabajando para "llegar a entendimientos plenos sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más apremiantes de Argentina, incluida la alta inflación, que perjudica desproporcionadamente a los más vulnerables". MENOS RIESGO El riesgo país cayó 3,7%, a 1.683 puntos, en la jornada posterior a las elecciones legislativas. En tanto, los bonos globales mostraron importantes mejoras pero las acciones no se sumaron a la buena racha, y el Merval terminó el día con un descenso del 2,3%. En Nueva York, los ADR argentinos registraron comportamientos mixtos. Los activos argentinos de renta fija cerraron la rueda con importantes subas en Wall Street. Analistas consideraron que los mercados hicieron una primera lectura positiva sobre el resultado electoral del domingo y ahora esperan los pasos que dará el gobierno. Los bonos emitidos bajo jurisdicción extranjera tuvieron avances de hasta 3,27% (en el caso del GD35) y el riesgo país mostró una fuerte caída de 65 puntos. ATENCIÓN SIN TURNO Los bancos volvieron a atender al público en general sin turno a partir de este lunes y lo hicieron sin inconvenientes, pero todas las sucursales manifestaron su intención de incentivar la modalidad impuesta durante la pandemia para evitar aglomeraciones y agilizar la gestión. El Banco Central (BCRA) precisó la semana pasada que "si la capacidad de atención lo permite, se podrá atender con ambas modalidades, dando prioridad a la atención de los clientes que tienen turno y a personas que se presenten con su Certificado Único de Discapacidad vigente o con movilidad reducida". "Todas nuestras sucursales comenzaron a atender con y sin turnos. Las personas que tienen turnos asignados deben concurrir en el día y horario establecidos. Y aquellas que deciden no sacar un turno ahora también pueden acercarse al banco para realizar sus operaciones en forma presencial", indicaron desde el Banco Provincia. PROMULGADO El presidente Joe Biden promulgó este lunes el proyecto de ley que crea el mayor plan de infraestructura en Estados Unidos en más de medio siglo, en una inusual celebración bipartidista en la Casa Blanca. El proyecto de 1,2 billones de dólares servirá para arreglar puentes y carreteras, cambiar bombas de agua, construir una red de carga para vehículos eléctricos y expandir la banda ancha para internet.

P U B L I C I D A D