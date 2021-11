» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Se completa la primera etapa de entrega de credenciales del plan de vacunación









Esta semana, aquellas personas que completaron el esquema y hayan recibido la primera dosis antes del mes de Julio, podrán retirar sus respectivas certificaciones. Martes y miércoles, será el turno de aquellos vecinos cuyos apellidos comiencen con la letra V. Y el Jueves y Viernes, quienes tengan como iniciales las letras W, X, Y o Z. El Plan de Vacunación contra el Covid-19 no solo continúa avanzando en la inmunización de los vecinos, sino que además amplía la entrega de credenciales para quienes ya completaron el esquema inicial recomendado de dos dosis. En este sentido, esta semana llegará al final la primera etapa, donde reciben sus certificaciones quienes tengan ambas dosis colocadas, y hayan recibido la primera de éstas antes del mes de Julio, aproximadamente. Tal como habían anunciado desde la Coordinación del Plan Vacunate!, los carnets se entregan alfabéticamente, y una vez culminada la etapa, se vuelve a reiniciar dando continuidad al operativo. Esta semana, Martes 16 y Miércoles 17 podrán retirar sus credenciales aquellos vecinos cuyos apellidos comiencen con la letra V, y cumplan con el requisito temporal previamente anunciado (tener ambas dosis, habiendo recibido la primera antes de Julio, aproximadamente). Jueves 18 y Viernes 19, completarán la etapa aquellos cuyas iniciales sean W, X, Y o Z. Como es habitual, pueden acercarse a la posta de vacunación en la sede de la UNLu (Bertolini y Vicente López), de 9 a 18 horas, presentando DNI únicamente. Advertencias ante posibles estafas Desde la Coordinación del Plan de Vacunación recordaron que no realizan ningún tipo de llamado a los vecinos, que impliquen la obtención de datos personales, ya sea número de teléfono u otros. Tampoco información bancaria ni contraseña. "Los llamados telefónicos se utilizan, eventualmente, para notificar un cambio de turno. Pero no se solicita ningún tipo de información, por lo que alertamos a los vecinos ante la reiteración de denuncias sobre llamados fraudulentos, y les pedimos que estén atentos, no se dejen engañar y no brinden ningún tipo de información personal" sostuvo el Coordinador del Plan Vacunate!, Leonardo Midón.



