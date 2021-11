» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Romano:

El primer candidato del Frente de Todos en Campana lamentó que el peronismo no haya podido sumar nuevas bancas y que, con la mayoría abellista, el Concejo Deliberante "va a seguir funcionando como una escribanía del Ejecutivo". Concluidas las Elecciones Legislativas del domingo, el primer candidato del Frente de Todos en nuestra ciudad, Rubén Romano, marcó que "los resultados fueron similares a las PASO" y lamentó que el peronismo no haya podio alcanzar el objetivo que se había propuesto para noviembre: "Era sumar más concejales a nuestro espacio, pero no lo logramos y quedamos con el mismo número de bancas", explicó. "Eso nos da fuerza para seguir trabajando, pero lo que nos preocupa es que no se hayan equilibrado las fuerzas porque, en definitiva, el Concejo Deliberante de Campana va a seguir funcionando como una escribanía del Ejecutivo y eso no es democracia. Si el ciudadano de Campana tiene la oportunidad de ver cómo funciona el Concejo Deliberante y evaluar las propuestas que nosotros hacemos, el resultado final pasa por la decisión del Ejecutivo porque ha habido proyectos, y los ejemplos están, que salieron con el consenso de todo el cuerpo y sin embargo el Ejecutivo no los puso en práctica", señaló Romano, quien renovó su lugar en el HCD para el período 2021-25. "Yo veo a la actual intendencia de Campana como una representación de la vieja política en la que el intendente se comporta como el dueño de la pelota, de la cancha, de los arcos, los árbitros… de todo. Y eso no es democracia. Después, disentimos con la centralización que hace de sus políticas. Nuestra propuesta tal vez no se entendió, pero lo que queremos nosotros para Campana es descentralizar en todos los aspectos, para dar lugar a los sectores más desprotegidos y postergados de Campana", disparó Romano. Finalmente agregó: "Vamos a seguir trabajando, estamos muy convencidos de nuestros ideales y principios, vamos a seguir dialogando con los demás componentes del peronismo como lo venimos haciendo para sumar proyectos. Lo importante de esto es participar".



