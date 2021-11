» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. 16 de Noviembre de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NO LA DEJARON VOTAR Silvia Helecia Pontoriero fue a cumplir con su deber cívico este domingo pasadas las 15. Cuando llegó a la escuela 7, dado que es discapacitada y su mesa estaba en el primer piso, solicitó a través de su prima poder hacerlo en planta baja. Fue entonces que le fue informado que no podía votar, dado que figuraba como "Elector Anulado" en el padrón electoral. "Qué raro que exista otra persona con mi mismo nombre y el mismo número de DNI en otro distrito..." se lamentó la vecina de la calle Belgrano y agregó: "Se labró un acta y me quedé con una copia. Espero que la Justicia Electoral tome nota de mi caso y se resuelva para el 2023".



AGUA QUE DEBERÍA CORRER "Namuncurá esquina Jujuy. Ya realicé varios reclamos y sigue igual. Espero una solución", nose muestra Eduardo desde el barrio Lubo.



CAMINO INTRANSITABLE "Camino Canal Irigoyen. Así está actualmente. Quiero alguna respuesta" escribe Ángel.

#Ahora personal de Municipalidad de #Campana retira piezas publicitarias electorales de la vía pública. pic.twitter.com/giDvRLPOnC — Daniel Trila (@dantrila) November 15, 2021

