El Municipio informó que finalizó el período de poda

Desde Parques y Jardines comunicaron que inició la veda de poda a fin de "garantizar el ciclo biológico y preservar el óptimo desarrollo del arbolado". El Municipio -a través de la Dirección de Parques y Jardines- informa a la comunidad que, tal como establece la Ordenanza Municipal Nº6510/2016, finalizó el periodo de poda. Por ello, instaron a los vecinos a detener con estas tareas explicando que "de continuar con las mismas se podría afectar el correcto desarrollo de los árboles interfiriendo con su fortaleza y sanidad". Según explicaron desde Parques y Jardines, "es fundamental el respeto de los tiempos botánicos para garantizar el ciclo biológico y preservar el óptimo desarrollo del arbolado". No obstante, comunicaron que se continuarán realizando aquellos trabajos que sean considerados indispensables y/o de urgencia con el objetivo de obtener el correcto mantenimiento según el ejemplar, sus necesidades y las situaciones de emergencia que puedan presentarse. Finalmente, destacaron que "aquellas podas y/o extracciones realizadas sin la autorización correspondiente serán pasibles de multas".

Concluido el periodo de poda, solo se permiten trabajos considerados indispensables o urgentes.





Los vecinos no pueden realizar podas sin autorización previa.



