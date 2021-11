» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Comenzó la semana de concientización sobre la Diabetes









La Secretaría de Salud inició talleres de educación en los barrios y, el viernes, culminará con una jornada de información y concientización con controles gratuitos y actividades deportivas en la Plaza Italia. En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre, la Secretaría de Salud – en articulación con su par de Desarrollo Social, Educación y Cultura y el Club de Leones- comenzó con una serie de actividades que se extenderán a lo largo de la semana. La directora de Desarrollo Estratégico del Hospital Municipal, Cecilia Bernatzky, comentó que "a raíz de la pandemia, muchas personas por miedo al contagio, dejaron de realizar controles y consultar a sus médicos. Esto a la vez provocó el abandono de tratamientos". En relación a ello, añadió que "por eso, ahora nos encontramos con muchos pacientes que tienen diabetes, prediabetes y varios factores de riesgo". Junto a la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, las autoridades sanitarias anunciaron que habrá talleres de educación en los CAPS y CIC durante la semana. También, una jornada de concientización e información –junto al Club de Leones, el día viernes 19 en la plaza Italia. "Bajo el lema, ‘Acceso a la atención de la diabetes’ planificamos actividades que están especialmente dirigidas a la población adulta. Queremos poder informar y generar conciencia en aquellas personas que no se realizan controles hace un tiempo", comentó Acciardi. Acciardi también destacó que "es sumamente importante, poder educar. Por eso, impulsados varios talleres que estarán a cargo de médicos y nutricionistas". "Esto se empieza a prevenir en los primeros meses de vida. Queremos que todos sepan que es una enfermedad que se puede prevenir. Pero además, es importante saber que una vez que esté instalada se puede controlar", cerró. Por último, ambas coincidieron en destacar que es "una enfermedad silenciosa". Y completaron: "Las complicaciones aparecen cuando el paciente no está bien controlado o, peor, cuando el paciente desconoce que tiene la enfermedad. Por eso, los controles son clave".

Acciardi y Bernatzky coordinan las actividades. LAS ACTIVIDADES El cronograma de talleres previstos es el siguiente: - MARTES 16: CIC de 9 de Julio (Paso 1446) a las 14.00 horas. - MIERCOLES 17: CAPS de Otamendi (Forlani 77), a las 10.00 horas. - JUEVES 18: CIC San Cayetano (Zárate 3248), a las 10; en tanto que, a las 11, será en CAPS de San Felipe (Dorrego 1322). - JUEVES 25: Sociedad de fomento de La Josefa a las 13.30. En tanto que, para cerrar, el viernes 19 de noviembre, de 8 a 12, en la plaza Italia se llevará a cabo una jornada de información y concientización. Durante la mañana, habrá controles de glucemia, tensión arterial, peso y talla. También se instalará una posta de vacunación para la aplicación de vacunas de calendario. Además, por la tarde de 18 a 20, se realizarán clases de clases de gimnasia aeróbica y zumba. Además, una clase de folklore para adultos. También, seguirán los controles de glucemia, en esta oportunidad, con el acompañamiento del Club de Leones.

En conferencia de prensa, anunciaron la totalidad de las actividades.



P U B L I C I D A D