» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Campana, presente en el premio Mujer empresaria de la provincia









"Aroma a Campo" by Carina di Caro, será quien represente a la Cámara Jóvenes empresarios & emprendedores de Campana. El evento será transmitido el miércoles a las 19 horas de manera online a través de Youtube. Este miércoles 17 de noviembre se realizará el premio Mujer empresaria organizado por MEFEBA (Mujeres empresarias de FEBA) que tiene como objetivo visualizar la labor de la Mujer Empresaria y crear nuevas líderes para ocupar, cada vez más, lugares de decisión. "Aroma a Campo" by Carina di Caro, será quien represente a la Cámara Jóvenes empresarios & emprendedores de Campana. Este emprendimiento se dedica a la elaboración de sales de baño de inmersión de manera totalmente artesanal y a la vieja usanza. La cosecha se realiza artesanalmente y el desecado de las materias primas como eucalipto, romero y lavanda de manera natural sin el uso de maquinarias. Este proceso se lleva a cabo en la Comarca Turística de Sierras de la Ventana en los meses de enero y febrero y finalmente, la elaboración, envasado y distribución del producto terminado se realiza artesanalmente en nuestra ciudad. El evento será transmitido de manera online a través de Youtube a las 19 horas. La Cámara de Jóvenes empresarios y emprendedores de Campana está conformada por profesionales, comerciantes, empresas o dueños de una idea, que tienen como premisa el constante progreso y crecimiento de su proyecto. El objetivo de la cámara consiste en crear más y mejores condiciones para lograr que las personas que tengan una idea se conviertan en emprendedores y los emprendedores en empresarios, promoviendo su desarrollo a través de capacitaciones y generando ámbitos de negocios, y también defendiendo sus intereses ante diversos organismos de interés como pueden ser municipios, gobiernos provinciales, otras cámaras, empresarias, entre otros. Aquellos interesados pueden conocer la institución, sus actividades y cómo participar de ella a través de las redes sociales Facebook, Instagram o LinkedIn o https://linktr.ee/jecam. Además se puede contactar al WhatsApp (3489) 650118 o bien escribir al mail info@jecam.com.ar



“Aroma a Campo" by Carina di Caro, será quien represente a la Cámara Jóvenes empresarios & emprendedores de Campana.



P U B L I C I D A D