Opiniones ciudadanas - Pasado, Presente y Futuro

Por Julio N. Carreras













"El pasado es un sitio de referencia, no un lugar de residencia" (Ignacio Novo) Esta reflexión, nos da distintas interpretaciones de las cuales muchas van a ser erróneas. Lo primero que nos viene a la mente es "el pasado ya fue", y dentro de estas cuatro palabras incluimos todo lo que estamos acostumbrados a pensar sobre el pasado: que hay que superarlo, que es pasado, muchas veces que hay que olvidarlo, sin recordar que es "influyente" directo del presente. El pasado fue, es y será siempre parte de nuestra vida. Sin él no existe, presente ni futuro. Forma parte de nuestra existencia. Agreguémosle a esto que sin él no seríamos nada. Sin las vivencias, buenas o malas de nuestro pasado no estaríamos hoy pensando nuestra vida. Porque somos producto de nuestro pasado. ¿En qué pensamos cuando debemos tomar una decisión? En la experiencia adquirida. ¿Dónde la adquirimos? En nuestro pasado. No podemos vivir sin él. Hecha estas aclaraciones, analicemos el mensaje que nos invitan a leer estas líneas. Cuando comenzamos a vivir los primeros años de nuestra vida, y a formar nuestra personalidad con un sinnúmero de hechos por la que este mundo nos lleva. Pasa el tiempo y vamos usando las herramientas que recibimos, para usar lo que nos parece mejor para continuar con nuestra formación, teniendo para ello el discernimiento necesario para considerar lo bueno y lo malo. Cuando llegamos a tener más de seis o siete décadas de vida, es como si saliéramos de un mar embravecido y entráramos a una apacible laguna. Más años pasan, y las huellas que nos produce el tiempo nos transformaron en creaciones de nuestra existencia y usamos la experiencia adquirida, sin darnos cuenta que reaccionamos y actuamos en base a nuestro pasado. En este momento es en el que debemos evitar mudarnos a vivir allí, en nuestro pasado. Hagamos una pausa y analicemos. Cualquiera sea nuestra edad actual tenemos un pasado. Podemos estar en los ciclos más activos de nuestra vida o en la pasividad de lo que llamamos la tercera edad. Quienes optan por continuar en pleno ciclo de actividad, y tuvieron tiempo de leer esto, estarán pensando, "que me están queriendo decir con todo esto. ¿Cuál es el mensaje?" Los que han vivido algunas décadas más, ya seguramente, están dándose cuenta de lo que ha querido decir el autor de la frase cabeza de la presente con "lugar de residencia". Pero en definitiva los dos son afectados por el mismo fenómeno: comienzan a tener dos posibles lugares de residencia: Su Pasado y Su Presente. Cuando estamos con alguien o en reunión de amigos, charlas de café, reuniones familiares, etc., todos comenzamos a decir que nos pasó con...? Te acuerdas que...? Todo tiempo pasado....; acá surge el significado de la reflexión: Recordar Sí, vivir en el pasado No. Debemos evitar que, por mirar al pasado, no miremos el presente. Considero que si nos olvidamos de vivir el presente comenzamos a desaprovechar las cosas que la vida nos pone adelante. Esto me hace pensar que si no vivimos el presente, en base a la experiencia de nuestro pasado, no tenemos futuro. Fuimos formados en el pasado para vivir nuestro presente y labrar nuestro futuro. El pasado forma nuestra existencia, pero no debemos dejar que la maneje. Vive aceptando lo que la vida te dio, te da, y piensa siempre en tener un nuevo amanecer. (Fuente: Crónicas de un sábado a la tarde).

