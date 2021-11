» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Chile abrirá tres pasos fronterizos terrestres a partir del 1º de diciembre









Los requisitos para entrar El Gobierno chileno informó que a partir del 1º de diciembre reabrirá tres pasos fronterizos terrestres, uno de ellos con la Argentina, tras ocho meses cerrados para intentar contener los contagios de coronavirus. Podrán ingresar los chilenos, los extranjeros residentes, los viajeros no residentes con vacunas validadas por el Ministerio de Salud y los menores de 6 años. La decisión fue adoptada por las autoridades sanitarias pese a que en las últimas semanas registró nuevas subas en los casos diarios reportados. Durante los ocho meses en que las fronteras terrestres permanecieron cerradas, solo se pudo ingresar al país trasandino por vía aérea. Chile abrirá tres pasos fronterizos terrestres a partir del 1º de diciembre: los requisitos para entrar Cuáles son los pasos fronterizos que abrirá Chile a partir de diciembre Según informó la agencia EFE, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dijo que se podrá ingresar a Chile a través de tres pasos fronterizos terrestres: Chacalluta y Colchane (al norte), que comunican al país trasandino con Perú y Bolivia, respectivamente, y Pino Hachado, en la región de La Araucanía (centro-sur), un el cruce con la Argentina. Las tres entradas se suman a los cuatro aeropuertos habilitados: Santiago de Chile, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas. Cuáles serán los requisitos para ingresar a Chile desde diciembre Según informó la subsecretaria de Salud, para ingresar a Chile "quienes tengan dosis de refuerzo registrada y validada no tendrán que hacer aislamiento ni test diagnóstico al llegar", pero el resto deberá realizarse un PCR y hacer cuarentena de cinco días en caso de no estar vacunados. Chile descaró volver a una cuarentena estricta pese a la suba de contagios de coronavirus Pese a la suba de contagios, el Gobierno chileno descartó regresar a un aislamiento estricto. La decisión se basa en el avance de la vacunación de la población. Daza dijo que es "improbable" que se regrese a esa medida, que no se aplica desde hace más de tres meses en ninguna región del país. "Me parece muy improbable que nosotros tengamos que tomar medidas tan duras como las cuarentenas. Son las medidas más duras, más estrictas y sabemos los impactos negativos que tiene", afirmó al canal TVN. La funcionaria comparó la situación actual con la registrada a partir de abril con el inicio de la segunda ola: "Hoy día la situación de las camas UCI es distinta, por lo tanto, a pesar de que hemos visto un aumento, la situación sanitaria hoy día es muy distinta y con un alto porcentaje de la población vacunada", dijo. El país administró más de 27,2 millones de vacunas con 13,7 millones de personas inoculadas con dos dosis, entre los cuales más de 7 millones recibieron una tercera de refuerzo.



