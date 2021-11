» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Cómo los generadores de contenido pueden potenciar tu marca









Hoy en día no alcanza con estar en Internet: es necesario generar contenido constante y buscar formas de tener más visibilidad para conquistar la atención del público y destacarte de la competencia. Se necesita creación de contenido relevante, que atraiga e involucre a las personas y que proyecte una imagen positiva de la marca para generar más opciones de negocios. ¿Querés saber cómo lograrlo? ¡Seguí leyendo! Generadores de contenido Actualmente, cualquier persona que sube fotos, videos o estados a sus redes sociales es generadora de contenido. Sin embargo, para potenciar tu marca y generar un impacto real, necesitas que estos contenidos lleguen a mucha gente. Influencers Muchas personas en redes cumplen con este objetivo de alcance masivo: algunos son cantantes, actores, políticos y otras simplemente son personas que han conseguido con su carisma, empatía y creatividad llegar a mucha gente y tener miles de seguidores en Instagram, Twitter, TikTok u otras redes sociales. ¿Cómo pueden ayudarte en tu marca? El rol de los creadores de contenido es comunicar algo de valor para un público en el mundo digital y es gracias a esto que muchísimas marcas buscan estar presentes en estas comunicaciones. Para conseguir más visibilidad y potenciar sus ventas, la marca le ofrece al creador de contenido algo a cambio: un pago, un "canje" de sus productos o servicios o algún otro acuerdo específico. Implementalos en tu campaña de marketing - Fijá el objetivo de la campaña Los generadores de contenido pueden servir para hacer branding, generar tráfico hacia una web, o aumentar las ventas de determinado producto. Establecer el objetivo en forma específica permitirá enfocar mejor las acciones. - Identificá cuentas valiosas Analizá qué influencers podrían servirle a tu marca. Deben ser aquellos que tengan una audiencia y valores en común con tu empresa, ya que de nada sirve que tenga mucho alcance si no le hablan al público al que querés llegar. - "Seducí" a los generadores de contenido Una vez elegidas a las personas indicadas, es momento de convencerlas de trabajar con vos. Pensá cuál es la propuesta de valor de tu marca y cómo podría relacionarse con el creador para acercarle una propuesta lo más personalizada posible. Podés contactarlos por redes sociales o enviarles un mail y ofrecerles algo concreto, como una muestra de tus productos o servicios para que se familiaricen con la marca. - Evaluá la remuneración En la nueva economía de creadores existen diferentes métodos de intercambio y monetización que usan los generadores de contenido para hacer valer su trabajo. Puede que el creador tenga tarifas preestablecidas o puede que debas proponerlas vos. En cualquier caso, tené en cuenta la compensación que quieras ofrecerle y mantenete abierto a escuchar posibles ofertas. Acá te dejamos algunas formas de remuneración: - Costo por engagement, en el que se compensa a los influencers según la cantidad de interacciones que generan con su contenido. - Costo por click, en el que se paga a los influencers según el número de clicks que generan hacia una landing page. - Costo por post, en el que se paga una suma fija por cada pieza de contenido generada. - Modelo de intercambio, en el que se ofrecen productos o servicios a cambio del contenido. - Costo por adquisición, en el que se compensa a los influencers por las conversiones que generan. Estas incluyen llenar un formulario, suscribirse a un newsletter, o concretar una compra. Por la cercanía que tienen los creadores con su audiencia, sus contenidos generan mucha confianza en las personas. Además, el alcance masivo de las redes sociales y permite llegar a nichos específicos de una forma sencilla. Por eso, una buena opción para que tu producto o servicio llegue a mucha más gente es recurrir a estos generadores de contenido.



Fuente: https://www.bumeran.com.ar/

