Tierra 12 - Energía del 16/11/2021 - Trecena del Enlazador de Mundos

Por Alejandra Dip













Astrología Maya. Año Semilla 3. La Tierra, es Energía de movimiento, son viajes y mudanzas. La Tierra ayuda a poner orden para poder evolucionar. Es sincronicidad. Día 112 del Año Solar. Semilla 3. Día 2 de la Luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 1 de la 17ava semana del año, semana blanca estamos en el día 77 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 77 - Tierra 12 guiada por la Luna. Portal cósmico. Tono 12, es el país, la ciudad, el barrio, nuestro entorno. Día para poner orden en nuestra casa en nuestro lugar, en la sociedad. Orden político. Movimientos de grupos que quieren poder avanzar y no estancarse. Integración y equilibrio necesario para vivir en el momento presente. Energía dinámica. Día para seguir el camino que nos conduce a nuestras metas sin quedarnos atrapados a acontecimientos o mentalidades que nos retrasan. Queremos evolucionar, nada de dar pasos para atrás. Lo que no produce adelantos ya no nos corresponde. Hay que sacarlo de nuestras vidas. Energía de recambio multiplicada x 13. Este sello representa a nuestro planeta y nos activa la conciencia para que podamos despertar y lograr nuestra sanación. Energía que nos ayuda a definir situaciones y a llevarlas a lo concreto. Hermosa jornada para poner orden en todo, absolutamente en todo, sacando lo viejo y dando paso a lo nuevo que se acerca y se hace presente. Contacto con la Tierra, el verde y el aire libre es una preciosa opción para aprovechar esta Energía, aunque sea en el patio de la casa o el balcón con unas macetas. Además Energía buena para viajes o mudanzas. Hoy la Tierra puede sacudirse, el movimiento puede ser real, ordenémonos y sigamos adelante! Bonus Mineral: Para activar la Energía de tu sello maya, abrazar el movimiento y para mejorar la sincronicidad. Nada mejor que la crisocola que calma, limpia y energetiza las chacras, alineándolos con lo divino. Encima de la chacra del plexo solar hace que expulse las emociones negativas; en el chacra de la garganta mejora la comunicación y, en el chacra corazón cura la pena e infunda la capacidad de amar.



