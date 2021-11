» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 16 de Noviembre









DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 51/95 en el año 1997, en este día se pretende fortalecer la tolerancia mediante el fomento de la comprensión mutua entre las culturas y los pueblos: "La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos" establece la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de intolerancia. Por ello, para luchar contra la misma, la ONU informa que se deben aplicar leyes sobre derechos humanos, prohibir los crímenes y las discriminaciones contra las minorías; educar sobre los derechos humanos y la tolerancia a los niños; y proteger el derecho a la información y la libertad de prensa.



SE CORRE LA PRIMERA CARRERA DE AUTOS DEL PAÍS Hace 120 años se corría la primera carrera de autos del país en el Hipódromo Argentino: "Mucho interés despertó esta carrera de automóviles por ser la primera de esta clase que se realiza en nuestro país" escribió un medio de ese entonces. La misma fue organizada por la Sociedad Damas de Caridad, para recaudar fondos para el Instituto Siglo XXI, y contó con la participación de 7 competidores: Marcelo Torcuato de Alvear, Aarón Anchorena, Juan Abella, Egisto Gismondi y José Figueroa Alcorta (a bordo de automóviles Locomobile); Juan Cassoulet (Rochester) y Celestino Salgado (en un automóvil que construyó con piezas europeas y nacionales). Cada competidor llevaba atado al brazo un brazalete con un número para ser identificado y tenía que recorrer los 1.100 metros que separaban la largada de la llegada bajo la atenta mirada de los jueces Dalmiro Varela Castex y Emilio Casares. El gran vencedor de la jornada fue Cassoulet con su Rochester que, a unos 73 km/h pasó la meta, y se llevó el premio que consistía en una cigarrera de plata. Detrás de él arribaron Juan Abella, Marcelo Torcuato de Alvear y Aarón Anchorena. El ganador quedó sorprendido cuando su automóvil empezó a incendiarse repentinamente, luego de apagar las llamas comentó a la prensa: "Me ensucié un poco la ropa, pero salvé la galera". Testimonio de esta historia es la cigarrera que todavía se conserva y se expone en el Museo Juan Manuel Fangio de Balcarce.



"WE BUILT THIS CITY" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1985, el sencillo "We built this city" de "Starship" destronaba al tema de "Miami Vice" escrito por Jan Hammer del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Knee deep in the hoopla" (1985) y compuesto por Bernie Taupin junto a Dennis Lambert y Martin Page, la canción fue la primera de autoría de Taupin, sin Elton John, en llegar a lo más alto de las listas.



P U B L I C I D A D