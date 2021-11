» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Correo de Lectores:

Carta Abierta a la comunidad de Campana

Por Luciano Di Lallo









Hace unos días he pasado por un trance difícil de salud, por esto es que quiero dar mi testimonio, para agradecer de forma pública a las autoridades del Hospital San José, sus médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares y personal de seguridad. Llegué casi sin aire, con la excelente atención del equipo médico del SAME. Una vez arribado al Hospital, recuperé la normalidad en segundos. Luego fueron algunos días de descanso obligado. Quiero destacar el cuerpo médico de excelencia, las enfermeras y enfermeros siempre dispuestos a dar una solución con una sonrisa, auxiliar que se destacan por la impecable pulcritud que se manifiesta en todos los ámbitos y personal de seguridad de excelencia para que todas las cosas salgan mejor. Una vez más mi agradecimiento, porque estoy convencido que lo bueno hay que destacar y los errores corregirlos. Luciano Di Lallo DNI 93583083





